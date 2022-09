Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Merfeld hat einen Grafen - zumindest demnächst auf der Leinwand. Denn aktuell werden die „Ponyherz“-Bücher von Usch Luhn verfilmt, in denen es um ein Wildpferd geht. Bei Dreharbeiten in Recklinghausen war jetzt die DZ dabei. Außerdem verrät die Autorin Usch Luhn in der heutigen Ausgabe, warum sie beim Schreiben der Bücher die Dülmener Wildpferde im Kopf hatte.

Redaktion, Anzeigen-Abteilung und Geschäftsstelle der Dülmener Zeitung sind seit Mittwochmorgen von einer defekten Telefonleitung betroffen. Mittlerweile steht fest, dass die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis Dienstag dauern. Ab sofort ist eine Umleitung auf Handys geschaltet.

Hans-Günter (HG) Werner ist in Dülmen für seine morgigen Fotos bekannt. Auf seiner Facebook-Seite erfreuen sich regelmäßig Follower über seine Bilder. Ab dem 1. Oktober geht es für HG aber in Rente und damit auf fünfjährige Reise. Seine Follower dürfen sich somit bald wohl auf Fotos von weiter weg freuen. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Warum starben die Vögel in den Welter Bachauen. Der Kreis hatte einige der Tiere an ein Labor zur genauen Bestimmung der Todesursache gesendet. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor.

Die Grundschule Dernekamp weihte heute offiziell ihre neuen Räumlichkeiten ein. Zur Begrüßung sangen die Schüler ein Lied für die Gäste. Und bei verschiedenen Spielen kamen besonders die Jüngsten an diesem Nachmittag auf ihre Kosten.

Für Kinder und Jugendliche, die aus Buldern oder Sythen kommen und in Dülmen zur Schule gehen, ist der Schulweg aktuell erschwert. Derzeit fährt für sie nämlich nur ein Zug die Stunde. Gespräche zwischen Stadt und Bahn verliefen bisher ergebnislos.

Immer mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine kommen in Dülmen an: In den vergangenen Wochen sind die Zuweisungszahlen so stark gestiegen, dass die vorhandenen Möglichkeiten zur Unterbringung erschöpft sind. Die Stadt fährt deshalb zweigleisig.

Seit Kindertagen spielen Lars, Justin und Tim Henning für die Sportfreunde Merfeld. Nun standen sie erstmals alle zusammen bei den Senioren in der Startelf. Bei manch einem sorgten die drei Henning-Brüder aber auch für Verwirrungen.

Termine:

Samstag

10 bis 18 Uhr, Kartoffelmarkt in der Innenstadt, 18 Uhr Konzert mit „Sustained Fire“ auf dem Overbergplatz

20 Uhr, Konzert von Glengar im DJK-Clubheim, Eintritt fünf Euro, Einlass ab 18.30 Uhr

Sonntag

10 bis 18 Uhr, Kartoffelmarkt mit Hollandmarkt und Automeile, 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Tag des offenen Denkmals: 11 bis 16 Uhr Depot Visbeck geöffnet, 10 bis 18 Uhr Kapelle Visbeck (Führungen hier um 11.30 und 14.30 Uhr)

Wetter:

Heute überwiegen die Wolken, ab Mittag breiten sich allmählich neue Schauer aus, 18 bis 20 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig mit frischen Böen.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.