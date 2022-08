Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Der Kreis startet im September in Dülmen mit der Beschilderung fürs Knotenpunktesystem, die Bürger konnten Anregungen zum Ausbau des Fahrradstraßen-Netzes geben und eine Haushaltsbefragung soll zeigen, wie die Dülmener sich fortbewegen: Das müssen Sie heute wissen.

Rund ums Thema Fahrrad tut sich einiges in Dülmen

Der Kreis startet Anfang September mit der Ausschilderung des Knotenpunktesystems - los geht es in Dülmen.

Das müssen Sie wissen:

Anfang September startet der Kreis Coesfeld mit der Ausschilderung des neuen Knotenpunktesystems für Radfahrer im Kreis Coesfeld. Los geht es dabei auf dem Dülmener Stadtgebiet, wo die Arbeiten drei bis vier Wochen dauern werden. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.

Jetzt waren die Bürger gefragt. Um den Ausbau des Fahrradstraßen-Netzes voranzubringen, luden das Planungsbüro und die Stadt die Dülmener zum Workshop ein. Auf verschiedenen Plakaten konnten sie ihre Anregungen geben. Und der Tenor war klar: Besonders wichtig sind für die Bürger die Verbindungen zur Schule.

2016 war das Auto das dominierende Verkehrsmittel im Kreis. Wie der Trend aktuell ist, möchten der Kreis sowie die Städte Dülmen und Coesfeld mithilfe einer Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten erfahren. 13.000 Haushalte kriegen dazu in den nächsten Tagen Post.

Funktionsräume, Bewegungsraum und 1300 Quadratmeter Platz: Das Fröbel-Familienzentrum feierte heute offiziell die Eröffnung ihres Neubaus.

Die Bandliste ist jetzt komplett - und der letzte Name dürfte vielen bekannt sein: Die Band „Muff Potter“ kommt im September für das „Last Chance to Dance“-Festival nach Dülmen.

Was im Oktober vergangenen Jahres begann, ist auf einem guten Weg. In wenigen Wochen sind die Arbeiten im ersten Bauabschnitt abgeschlossen, sagt Andrea Eveld, Leiterin des evangelischen Altenhilfezentrums im Schlosspark. Dann könne die Ebene vier, also die oberste Ebene im Gebäude, wieder vollständig belegt werden.

Am Sonntag, 4. September, 11 Uhr, wird im Kapitelsaal von Burg Lüdinghausen Ludger Hinses Ausstellung „Bekannt - Unbekannt - Malerei und Skulptur“ eröffnet. Zwölf Skulpturen und 99 Bilder (Aquarell und Acryl) zeigt er dort. Arbeiten, die quasi in Vergessenheit geraten sind, schon lange nicht mehr oder noch nie gezeigt wurden.

Die Ewige Stadt lockt Alina Marx, Cathrin Kreuznacht und Daniela Marx-Elting. Die drei Mastersschwimmerinnen (ab Altersklasse 25) der Wasserfreunde Dülmen haben sich für die Schwimm-Europameisterschaften in Rom qualifiziert.

Termine:

Samstag

ab 7 Uhr, Westfalen-Meisterschaften der Schäferhunde, ab 10 Uhr Agility Westfalen-Cup, ab etwa 13.30 Uhr Schutzhunde-Prüfungen auf dem Sportplatz Rorup

11 bis 18, Hausdülmener Kunsthandwerkermarkt, rund um den Burgplatz

15.30 bis etwa 18.30 Uhr, „Afghanistan-Mosaik“ mit musikalisch-künstlerischen Beiträgen und Buffet

18.30 Uhr, Nieströter Schützenfest, Festgottesdienst in St. Viktor, 20 Uhr Festball im Zelt, Wildpark

Sonntag

7 bis circa 18 Uhr, Westfalen-Meisterschaften der Schäferhunde, gegen 9 und 16 Uhr Läufe beim Agility Westfalen-Cup, Sportplatz Rorup

10.30 Uhr, Pokalturnier von vier Schützenvereinen, Waldstadion Börnste

11 bis 18, Hausdülmener Kunsthandwerkermarkt, rund um den Burgplatz

13.30 Uhr, Nieströter Schützenfest, Antreten auf dem Marktplatz, Parade und Umzug durch das Viertel zum Wildpark, dort Vogel- und Preisschießen, 18 Uhr Proklamation, 20 Uhr Königsball im Festzelt

Wetter:

Heute wartet ein meist trockener Mix mit Sonne und Quellwolken. Die Nachmittagswerte liegen bei mäßigem Nordwestwind bei angenehmen 21 bis 23 Grad.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.