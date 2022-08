Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Zum 1. Oktober erhöhen die Stadtwerke Dülmen die Strompreise auch für Bestandskunden. Diese müssen dann 34,13 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Die Stadtwerke Dülmen und Münster haben jetzt eine Kooperation unterzeichnet, um gemeinsam den Windenergie-Ausbau auf Dülmener Stadtgebiet voranzutreiben. Worum es dabei genau geht, erläutern Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Röken und der Aufsichtsratsvorsitzende Willi Wessels im Gespräch mit DZ-Redakteurin Kristina Kerstan. Das Interview lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die steigenden Energiekosten werden gerade im Winter ein Thema sein. Betroffen sind davon auch die Dülmener Weihnachtsmärkte. Was denken die Veranstalter über das Thema und wie gehen sie damit um? Die DZ hat nachgefragt.

Das Hallenbad im Anna-Katharinenstift Karthaus ist wieder geöffnet. Und: Zum Erwärmen des Wassers in dem Becken nutzt das Katharinenstift die Abwärme seiner Kühlhäuser. Besonders erfreulich in Zeiten, in denen Energie knapp und teuer ist.

Die Stadt übergab nun Medienkisten zu Themen wie „sexualisierte Gewalt“, „Vielfalt“, aber auch „Flucht und Krieg“ an Dülmener Schulen und Kitas. Gefüllt sind diese mit Sach- und Kinderbüchern, Arbeitsmaterialien und Filmen.

Die Bürger können sich nun beim Fahrradstraßen-Netz der Stadt Dülmen einbringen. Am kommenden Montag, 22. August, startet eine Online-Beteiligung, die bis zum 4. September freigeschaltet bleibt. Zudem findet am kommenden Donnerstag, 25. August, ein öffentlicher Workshop im Forum der Alten Sparkasse statt.

Erlenweg, Sonnenblumenstraße und Ächtern Ossenstall - gleich drei neugestaltete Spielplätze hat die Stadt Dülmen wieder freigegeben. Auf den Anlagen sind neue Klettertürme und Geräte aufgestellt worden.

Marleen Göckener hat mit 15 Jahren den Sprung gewagt: Die Merfelderin spielt für den SSV Rhade in der U17-Regionalliga. Das ruhige Nachwuchstalent darf sich zum Saisonstart berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz gegen Essen machen.

Termine:

Samstag

11 bis 15 Uhr, Samstagsmarkt mit Livemusik der Band Barnbirds, Marktplatz

13.45 Uhr, Bürgerschützenfest, Antreten am Schlosspark, 14.15 Uhr Aufzug auf dem Marktplatz, 15.30 Uhr Familienfest mit Vogelschießen, 18.30 Uhr Proklamation, Festzelt im Wildpark

19.30 Uhr Eröffnung Jahresausstellung des Kunst- und Kulturkreises Buldern mit Livemusik, Alte Kirche

20 Uhr, Sommerkonzert mit Slippery Souls, DJK-Clubhaus, Einlass ab 19 Uhr

Sonntag

11 Uhr, Bürgerschützenfest, Festmesse in St. Viktor, 12.30 Uhr Antreten und Abmarsch zum Zelt, 13 Uhr Bürgerschoppen, Festzelt im Wildpark

11 Uhr Auftakt des Tags der offenen Tür mit mehreren Bauernhöfen, Hof Wübbelt, Mitwick 10

11 bis 17 Uhr, Jahresausstellung des Kunst- und Kulturkreises Buldern, Alte Kirche Buldern, um 12, 14 und 16 Uhr Musik von Ute Roddey

Wetter:

Heute meist leicht bewölkt und trocken. Ganz vereinzelt können sich leichte Regenschauer bilden, dazu 23 bis 25 Grad. Der Westwind frischt tagsüber mitunter böig auf.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.