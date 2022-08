Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die Stadtkapelle Dülmen feiert am Samstag Jubiläum. Viele Touristen haben die Sommerferien in Dülmen verbracht. Und mit über 90 Jahren hat Josef Kübelbäck zum 34. Mal das Sportabzeichen in Gold abgelegt. Dies müssen sie am Wochenende in Dülmen wissen.

Die Stadtkapelle Dülmen feiert am Samstag mit einem Umzug und einem Familienfest im Wildpark ihr 150-jähriges Bestehen.

Das müssen Sie wissen:

Johanna Krafczyk ist angekommen. Seit Herbst 2019 in ihrem zweiten Beruf als Krankenhaus-Seelsorgerin. Und seit wenigen Wochen in gleicher Funktion in Dülmen im Krankenhaus. Eine Berufsfindung mit Anlauf, wie sie im DZ-Gespräch sagt.

Dülmen schaut auf einen erfolgreichen Tourismus in den Ferien zurück - vor allem die Campingplätze waren bei den Urlaubern ein beliebtes Übernachtungsziel. Beim Aufenthalt in Dülmen ist ein Besuch der Wildpferde für Touristen ein Muss. Auch das Fahrrad spielte in den Sommerferien bei den Gästen eine wichtige Rolle.

Mit 90 Jahren hat Josef Kübelbäck jetzt das Sportabzeichen in Gold abgelegt - zum 34. Mal insgesamt. Dafür wurde der rüstige Senior, der regelmäßig mit der IGS, der Interessengemeinschaft Sportabzeichen, trainiert, jetzt ausgezeichnet.

Termine:

Samstag

13.30 Uhr, Jubiläum der Stadtkapelle Dülmen, Eröffnung auf dem AvD-Schulhof, anschließend Umzug über den Marktplatz zum Wildpark, dort Familienfest

20 Uhr, Truck-House-Rock von Rorup.net auf dem Gelände der Firma Brambrink, Einlass ab 19.30 Uhr

Sonntag

10.30 Uhr, Karthäuserfest, Antreten an der Klosterschänke, 11 Uhr Festmesse, anschließend Antreten am Ehrenmal, Ansprache, danach gemütliches Beisammensein

18 Uhr, Klavierabend mit Matthias Kirschnereit, Haus der Klaviere Gottschling

Wetter:

Samstag wird sonnig, es gibt, wenn überhaupt, nur dünne Wolken. Hochsommerliche 32 bis 34 Grad und der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.