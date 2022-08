Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

St. Michael Rödder feiert Jubiläum und sucht einen neuen Kaiser, die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer und einen Dieb von Opferstöcken. Und Autofahrer müssen am Bahnhof nicht mehr nach freien Parkplätzen suchen. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Die P&R.Anlage am Bahnhof ist freigegeben worden.

Das müssen Sie wissen:

Zur Teileröffnung des neuen Bahnhofs kamen viele Gäste. Bis das Gesamtprojekt realisiert ist, dauert es noch etwas. Aber Bahnkunden können schon einige Vorteile der Millioneninvestition genießen. Und: Der neue P&R-Parkplatz ist freigegeben.

Gentechnikfreies Futter und artgerechte Haltung der Tiere sowie eine absolute Transparenz gegenüber dem Verbraucher: Bauherr Jonas Lechler will mit seinem Bio-Legehennenstall neue Maßstäbe setzen. Vermarktet werden die Eier in Kooperation mit dem Hof Althues, für die Selbstvermarktung gibt es Spielraum.

275 Jahre alt wurde die Schützenbruderschaft St. Michael Rödder im vergangenen Jahr. Gefeiert werden kann das coronabedingt erst in diesem Sommer. Heute stehen ab 13.30 Uhr der große Festumzug und das anschließende Kaiserschießen anlässlich des Jubiläums auf dem Programm.

Den Aufbruch von Opferstöcken meldet die Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Betroffen sind die Kirche des Klosters Maria Hamicolt und die Kirche St. Jakobus.

Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer. Er war am Donnerstagabend in einen Unfall in Börnste verwickelt.

Ohne Patrick Besler müssen die Landesliga-Fußballer der TSG Dülmen gegen den Oberligisten FC Gievenbeck auskommen. TSG-Trainer Manfred Wölpper sieht sein Team im Westfalen-Pokal dennoch nicht chancenlos und verspricht ein Pokal-Spektakel.

Termine:

Samstag: 10 bis 10.45 Uhr Workout Spezial mit der BSG Dülmen im Schlosspark und 11 bis 11.45 Uhr Yoga-Fitness mit BSG Dülmen im Schlosspark

Sonntag: 15 Uhr, Klangspuren mit Panosyan Projekt im DJK-Clubhaus und 16.30 Uhr Kidskonzert mit den Bands Karacho und Johnny Randale, auf dem Hof der Hermann-Leeser-Schule

Wetter:

Anfangs sonnig, später zunehmend bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen erreichen 21 bis 23 Grad. Der Wind weht tagsüber vorwiegend schwach aus Nord bis Nordwest.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.