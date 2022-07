Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Donaldson freut sich über eine NABU-Auszeichnung, für einen Schüler gibt es eine Welle der Solidarität, Westcoast-Hannes stellt sich den Fragen der DZ, und für die Fußballer steht die erste Pokalrunde an: Das ist am Wochenende wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Wer gewinnt das Finale der Fußball-EM der Frauen? Warum begeistert gerade das deutsche Team so? Und wer drückt vielleicht den Engländerinnen die Daumen? Fünf Frauen (auf der ersten Lokalseite) und fünf Männer (auf der lokalen Sportseite) hat die DZ dazu für die heutige Ausgabe befragt.

Auf den ersten Blick ist es eine riesige schmetterlingsfreundliche Wiese - gerade ausgezeichnet durch den NABU. Doch die Wiese steht zugleich symbolisch dafür, dass die Firma Donaldson Verantwortung für die Umwelt übernimmt. Die zutiefst negative Schlagwort-Wolke an einer Grundschule sorgt für bundesweite Reaktionen.

Zahlreiche Karten und Briefe haben die DZ-Redaktion erreicht mit der Bitte um Weiterleitung an die Familie. Auffällig dabei ist, dass unter den Karten- und Briefeschreibern viele Lehrerinnen sind. Mehr dazu lesen Sie in der DZ von Samstag, Print und E-Paper.

Viele Anfragen, wenig Personal: Seit Wochen ist die Situation im Bürgerbüro der Stadt angespannt. Das hat sich auch in den Sommerferien noch nicht geändert.

Seit fünf Jahrzehnten steht Hans-Rüdiger König, besser bekannt als Westcoast-Hannes, mittlerweile auf der Bühne. Momentan ist der Dülmener auf Jubiläumstour: Am Freitagabend spielte er in Buldern in der Alten Kirche, heute dann ab 19.30 Uhr im Biergarten der Gaststätte An Koppel Steen, und zwar zugunsten der Welthungerhilfe. Vorab sprach König mit DZ-Redakteurin Kristina Kerstan über unvergessliche Songs, sein soziales Engagement und erste Gedanken an den musikalischen Ruhestand. Das Interview lesen Sie in der Wochenendausgabe.

Gab es bisher drei Züge pro Stunde, die von Dülmen aus in Richtung Münster beziehungsweise Essen fuhren, so sind es vorläufig nur noch zwei. Die Bahn streicht wegen Personalmangels eine Verbindung der Linie RE 42.

Adler Buldern hat die zweite Pokalrunde erreicht und könnte dort auf den Oberligisten Vreden treffen. Sechs weitere Dülmener Clubs sind am Sonntag gefordert. Unter anderem gastiert Rödder in Ahle, die Sportfreunde Merfeld in Ottenstein. Sportergebnisse:

Termine:

Samstag

15.30 Uhr, Aufführung „Ein neues Abenteuer der drei kleinen Schweinchen“ von Hille Puppille, Einlass ab 15 Uhr, Campingplatz Naturpott Borkenberger

18.30 Uhr, Sommerfest des Schützenvereins Leuste, Messe, ab 20 Uhr Festball, Festzelt an der ehemaligen Leuster Schule

19.30 Uhr, Jubiläumskonzert 50 Jahre Westcoast-Hannes, An‘ Koppel Steen

19.30 Uhr, Konzert von Lauren Quintero Rojas, Pauline Fischer und Leonard Fischer im Rahmen der „Mach Musik“-Aktion, Mezzomar

Sonntag

11.30 Uhr, Sommerfest des Schützenvereins Leuste, Frühschoppen, ab 15 Uhr Kaffeetrinken, Festzelt an der ehemaligen Leuster Schule

Wetter:

Heute freundlich mit Sonne und lockeren Wolken, nachmittags zieht es sich mehr zu, bei 25 bis 26 Grad aber meist trocken. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.