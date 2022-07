Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die Fußballvereine sind in Not, ein „Abschiedsgeschenk“ an einen Viertklässler sorgt für jede Menge Ärger, und heute Abend gibt es ein Klangspuren Spezial in der Innenstadt: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Vereine in Not und ganz besondere Klangspuren

Das müssen Sie wissen:

Die acht Dülmener Fußballvereine haben sich mit einem Appell an ihre Mitglieder und alle Dülmener gewandt: Es fehlt an Vorstandsmitgliedern, Übungsleitern sowie Helfern in allen Bereichen. Die Arbeit sei auf zu wenigen Schultern verteilt und so könne es auf Dauer nicht weitergehen. Ein großes Interview mit den Vereinsvertretern sowie den Appell selbst finden Sie in der DZ von Samstag.

Eine in dieser Form bislang nicht bekannt gewordene Beleidigung eines Viertklässlers erschüttert die Schullandschaft. Konkret geht es um ein „Geschenk“ an alle Kinder eines vierten Jahrgangs an einer der Redaktion bekannten Grundschule. Mehr dazu in der heutigen DZ.

Gute Nachrichten für alle Bahnfahrer: Sowohl der Vorplatz als auch die neue Park-and-Ride-Anlage Süd sind fast fertig. Am 5. August will die Stadt sie freigeben.

Beim Rettungsdienst im Kreis Coesfeld fällt momentan viel Personal aus. Deswegen appelliert der Kreis: Nur in Notfällen sollte die 112 gewählt werden.

Für kostenlose Erfrischung sorgt ab sofort ein Trinkwasserbrunnen vor Dülmen Marketing. Sollte der gut angekommen werden, könnten weitere Exemplare aufgestellt werden.

Mit einem 24er-Kader, darunter einige Neuzugänge, geht Brukteria Rorup in die kommende Kreisliga-A-Liga-Saison. Trainer Frank Stening will nachhaltig arbeiten und die junge Mannschaft mit seinem Trainerteam weiterentwickeln.

Termine:

Samstag

18 Uhr, Schützenfest der Burgwache Hausdülmen, Schützenfestmesse, ab 20 Uhr Festball im Zelt

ab 18.30 Uhr, Klangspuren Spezial mit Thilo Distelkamp, „Safe by Sound“ und Timo Brandt, Marktplatz, Königsplatz und Overbergplatz

Sonntag

12.30 Uhr, Schützenfest der Burgwache Hausdülmen, Antreten am Burgplatz, Abmarsch zur Vogelstange mit Kranzniederlegung am Ehrenmal und Vogelschießen, 20.30 Uhr Proklamation, 21 Uhr Festball im Zelt

15 Uhr, Klangspuren mit Well und Hoehne, DJK-Clubhaus

Wetter:

Heute scheint verbreitet die Sonne bei ein paar Quellwolken. Es bleibt trocken und wird wieder wärmer bei bis zu 26 Grad. Der Wind weht schwach aus Nord bis Nordwest.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.