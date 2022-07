Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Ab heute kann in der Innenstadt wieder Klavier gespielt werden, Heribert Bertelsbeck hat sich auf der Baustelle der B67n umgesehen, und die DZ erinnert an die Dülmener Hilfe nach der Flut-Katastrophe: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Zum Auftakt der DZ-Sommeraktion „Blick hinter die Kulissen“ besichtigte Gewinner Heribert Bertelsbeck mit seinen Begleitern die Großbaustelle der Bundesstraße 67n. Die interessierten Fahrlehrer fachsimpelten dabei mit den Straßenbauern.

Die Klaviere kehren zurück in die Innenstadt: An fünf Standorten stehen ab diesem Wochenende Klaviere, die von allen Interessierten gespielt werden dürfen. Die Aktion des städtischen Kulturteams läuft bis Ende Juli.

In der kommenden Woche jährt sich zum ersten Mal die Flut-Katastrophe, die etwa das Bergische Land, die Eifel oder das Ahrtal heimsuchte. Direkt nach dem Hochwasser lief die Hilfe für die Betroffenen an, und zwar auch in Dülmen: Auf diese Dülmener Hilfe blickt die DZ heute auf einer Sonderseite zurück. Dort gibt es auch ein Interview mit Markus Becker, Initiator einer sehr erfolgreichen Hilfsaktion.

Schwerer Unfall in Ondrup: Eine Regionalbahn ist hier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit entlaufenden Kühen kollidiert. Menschen wurden nicht verletzt, aber fünf der Tiere starben.

Aktuell werden 20 Hunde, 80 Katzen und ein Dutzend Kleintiere im Tierheim Dülmen-Lette betreut, die ohne die Mitarbeit von freiwilligen Helfern kaum zu bewältigen sei. Gerade Corona und die Ferien sorgen für viel Arbeit. Beim Sommerfest am Sonntag stellen sich das Tierheim, seine Mitarbeiter und die Bewohner auf Zeit vor.

Die Lüdinghauser Straße im Dernekamp in der kommenden Woche am besten umfahren - dazu rät Straßen.NRW Ortskundigen Autofahrern. Grund ist eine halbseitige Sperrung, die am nächsten Montag startet.

Leichte Testspielgegner haben sich Vorwärts Hiddingsel (gegen DJK Dülmen III) und DJK Dülmen (bei RW Deuten II) zum Auftakt des Testspielreigens ausgesucht. Die Reserve der TSG Dülmen tritt beim Liga-Konkurrenten SV Gescher II an.

Termine:

Samstag

18 Uhr Schützenfest Kohvedel, Festmesse in St. Joseph, 20 Uhr Königsball im Festzelt am düb

19 Uhr, Klangspuren mit Joao Alvez, Café Mare

19 Uhr, Konzert „Feuertänze“ von Pianist Vladimir Valdivia, Haus der Klaviere Gottschling

circa 21.30 Uhr, Open-Air-Kino „The Peanut Butter Falcon“, vorab ab 19.30 Uhr Livemusik und Kurzfilm-Vorführung, Filmvorführung beginnt mit Einbruch der Dämmerung, Innenhof Anna-Katharinenstift Karthaus

Sonntag

13 Uhr Schützenfest Kohvedel, Antreten auf dem Marktplatz, Abmarsch zum Festzelt, anschließend Vogelschießen, 18 Uhr Proklamation der neuen Königspaare, 20 Uhr Festball am Zelt am düb

13 bis 17 Uhr, Sommerfest des Tierheims Dülmen-Lette, Stripperhook 51a

Wetter:

Heute verbreitet dichte Wolken, vereinzelt Schauer, ab Mittag kommet bei 21 bis 23 Grad verstärkt die Sonne durch. Mäßiger Wind aus Nordwest mit frischen bis starken Böen.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 und Kreisverkehr Seppenrade.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.