Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

In Hausdülmen sorgt eine Brücken-Baustelle für Ärger, Entlasszeugnisse gab es jetzt an gleich vier Schulen, und am Wochenende ist jede Menge los in Dülmen: Das müssen Sie heute wissen.

Nur eine Behelfsbrücke für die Arbeiter führt an der Sandstraße in Hausdülmen momentan über den Heubach.

Das müssen Sie wissen:

In Sichtweite, aber doch nur über einen Umweg erreichbar ist die Gaststätte Sportschänke Hausdülmen von Sportplatz und dem Abstellplatz für Wohnmobile aus. Die Brückenbauarbeiten gehen langsam voran, eine Behelfsbrücke ist nur für die Arbeiter da.

Gleich drei Schulentlassfeiern fanden am Freitag in Dülmen statt. Das Clemens-Brentano-Gymnasium verabschiedete seine Abiturientia, an der Kardinal-von-Galen-Schule gingen die Zehntklässler von Bord, und der Entlassjahrgang der Hermann-Leeser-Schule macht jetzt sein eigenes Ding. Ausführliche Berichte von allen drei Entlassfeiern sowie der der Abiturienten des Berufskollegs, die am späten Mittwochnachmittag stattfand, lesen Sie in der DZ von Samstag.

Die Sanierung der B 474 zwischen Seppenrade und Dülmen wird erhebliche Folgen für den Berufsverkehr und damit auch für die Umwelt haben. Jetzt hat die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland Details zum zeitlichen Ablauf und auch zur geplanten Umleitung mitgeteilt. Und die Ausweichstrecke hat es in sich. Mehr in der aktuellen DZ.

1163 Fächer - 1163 Geheimnisse: Im Rahmen der Keller-Serie ging es jetzt ins Untergeschoss der Sparkasse Westmünterland. Genauer gesagt: in den Tresorraum. Und ein Fach wurde dort tatsächlich für die DZ geöffnet. Mehr lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

Auch der Natz von Dülmen ist unter die Weinliebhaber gegangen: Das Dülmener Original gehörte an den ersten Tagen zu den Besuchern im Bendix-Park, wo noch bis zum heutigen Samstagabend das Weinfest stattfindet.

Heinz-Walgenbach-Weg - so heißt ab sofort ein Fußweg nahe der Kirche St. Joseph. Damit wird der langjährige Kirchenmusiker, der jetzt mit 90 Jahren in den Ruhestand ging, geehrt.

Als guter Gastgeber erwies sich die TSG Dülmen an Fronleichnam bei den Kreisstaffelmeisterschaften im Stadion am Grenzweg. Es gab nur wenige kurzfristige Absagen und so zählten die Veranstalter rund 250 Teilnehmer - und gute Ergebnisse.

Termine:

Samstag

ab 10 Uhr, Tag der offenen Tür beim Luftsportverein Dülmen, Flugplatz Borkenberge, ab 20 Uhr Auftritt „All our friends are dead“ im Hangar

10 bis 16 Uhr, Ausstellung über textile Vorgeschichte des AvD, frühere Räume der Neuapostolischen Kirche

15 Uhr, „Voll drauf“, Kindertheater mit Hille Puppille, Naturpott Borkenberge

17 bis 24 Uhr, Weinfest im Bendix-Park

19 Uhr, Schützenfest Pluggendorf, Messe im Festzelt, ab 20.30 Uhr Festball

Sonntag

9.30 Uhr, 90./91. Jahre Löschzug Merfeld, erst Gottesdienst im von-Galen-Park, dann Festakt im Gerätehaus, dort später gemütliches Beisammensein

ab 10 Uhr, Fußball-Turnier der Grundschulen im Rahmen der Sportwoche der DJK Rödder, Sportplatz Rödder

10 bis 16 Uhr, Ausstellung über textile Vorgeschichte des AvD, frühere Räume der Neuapostolischen Kirche

11 bis 18 Uhr, Tag des offenen Gartens bei Familie Eggenkemper, Buldergeist 36

13 Uhr, Schützenfest Pluggendorf, Antreten auf dem Lidl-Parkplatz Münsterstraße, 14.30 Uhr Vogelschießen,

18 Uhr Proklamation, dann Königsball 17 Uhr, Konzert der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg und Violinistin Anne Luise Kramb, Markt der Möglichkeiten

17 Uhr, Baumberger Orgelsommer, Klavierkonzert mit Benedikt Bonelli, St.-Pankratius-Kirche Buldern

Wetter:

Heute zunächst meist wolkenlos-sonnig, am Nachmittag ziehen ein paar dünne Schleierwolken durch, dazu heiße 32 bis 34 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West.

Verkehr:

Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Ruhrgebiet behindern den Bahnverkehr. Zwischen Dülmen und Haltern verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Nach Münster fährt ausschließlich der RE42. Der RE2 fällt zwischen Dülmen und Münster aus.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.