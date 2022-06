Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

So voll war es noch nie zur Kirmeseröffnung, die Betreiber der Corona-Testzentren wollen ihr Angebot überdenken, wenn die Tests nicht mehr kostenlos sind und der Sommerleseclub geht in die nächste Runde: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Das müssen Sie wissen:

Wenn zum 1. Juli die Corona-Tests nicht mehr kostenlos sind, wollen die Betreiber ihr Angebot überdenken. Viele halten das Testen weiter für wichtig, und so will das DRK zumindest im Juli das Angebot an Testzentren aufrecht erhalten.

Der Dülmener Antonius Kock engagiert sich in einer Selbsthilfegruppe für Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche. Im DZ-Gespräch berichtet er vom oft schwierigen Kampf mit dem Bistum. Die Selbsthilfegruppe sei für viele Opfer wichtig, weil sie einen geschützten Raum für Betroffene biete. Den Bericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Sommerzeit ist Lesezeit - denn schon zum 16. Mal werden in diesem Jahr Stempel in der Stadtbücherei gesammelt. Im Rahmen des Sommerleseclubs haben alle Leseratten Zeit, um Bücher zu lesen, Hörbücher zu hören oder an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen - dafür gibt es dann Stempel in das persönliche Log-Buch.

Sie waren eine ganz besondere Stufe, denn Corona prägte ihre Zeit in den letzten Schuljahren: Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und die Marienschule verabschiedete sich am Freitagnachmittag von seinen Abiturienten.

Schon vor der offiziellen Eröffnung war die Kirmes gestern Nachmittag gut gefüllt. Doch so viel Andrang bei der Eröffnung um 15 Uhr hatte Stephanie Siepmann von der Stadt laut eigener Aussage noch nie erlebt.

91 Jahre wird der Löschzug Merfeld der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Jahr alt. Eigentlich kein natürlicher Anlass für eine große Feier. Aber da im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie der 90. Geburtstag nicht gefeiert werden konnte, holt der Löschzug dies nun am kommenden Wochenende nach.

Wie der Unterricht für Kinder aus der Ukraine in Dülmen läuft, war jetzt Thema im Schulausschuss. Dabei berichteten die Leiterinnen der beiden Gymnasien von der Situation an ihren Schulen.

Nach sechs Jahren hat Lars Müller die Trainerbank des SV Vorwärts Hiddingsel wieder geräumt. Für den Wido bekam er zum Abschied eine VIP-Dauerkarte geschenkt, auch wenn der Aufstieg in die B-Liga in dieser Saison knapp verfehlt wurde.

Termine:

Samstag

13.30 Uhr, Schützenfest Buldern, Antreten und Marsch zum Spiekplatz, Umzug und Schießen des Sternkönigs, 20 Uhr Polonaise und Festball im Zelt

14 bis 24 Uhr, Dreifaltigkeitskirmes in der Innenstadt

14 bis 18 Uhr, Offener Garten bei der Familie Rauert, Feldmark 15

19.30 Uhr, Jubiläumskonzert 50 Jahre Westcoast-Hannes, Ahoi am Dülmener See

19 Uhr, Klavierkonzert von Nadia Singer im Haus der Klaviere, Hiddinsel

20 Uhr, Sommerfest der Schützen Daldrup, Hof Hegemann

Sonntag

9.30 Uhr, Schützenfest Buldern, Antreten und Gefallenehrung am Ehrenmal, anschließend Festgottesdienst, 14.15 Uhr Antreten und Vogelschießen, 20 Uhr Polonaise und Festball im Zelt

11 bis 22 Uhr, Dreifaltigkeitskirmes in der Innenstadt, 13 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag

Ab 11 Uhr, Sommerfest der Musikschule, Schulhof des Clemens-Brentano-Gymnasiums

11 bis 18 Uhr, Offener Garten bei der Familie Rauert, Feldmark 15

12.30 Uhr, Jazzkonzert mit Three Wise Men, Haus der Klaviere Gottschling, Hiddingsel

Wetter:

Heute ziehen bei etwas Sonne dichte Wolkenfelder durch, örtlich Schauer bei 22 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach und leicht böig aus Südwest bis West.

Verkehr:

Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Ruhrgebiet behindern den Bahnverkehr. Zwischen Dülmen und Haltern verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Nach Münster fährt ausschließlich der RE42. Der RE2 fällt zwischen Dülmen und Münster aus. Außerdem werden der RE2 sowie beide RE42er zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf über Essen- Altenessen und Oberhausen Hbf umgeleitet.

Kirmes: Vollsperrung der Münsterstraße von Nordring/Ostring bis Lüdinghauser Straße, Coesfelder Straße im Bereich Königsplatz und des Nonnenwalls.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.