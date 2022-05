Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

An Samstag gibt es wieder einen Wildpferdefang mit Publikum, die DLRG probt für den Notfall und die Kiwo Jugendhilfe bekommt Zuwachs: Das müssen Sie heute wissen.

Heute steht der Wildpferdefang an

2021 wurde Avani beim Wildpferdefang aus der Herde geholt, ihn kaufte Katharina Löcken. Wie es dem Hengst ein Jahr später geht, lesen Sie heute in der DZ.

Das müssen Sie wissen:

Am Silbersee II sind sie überall zu sehen: Einsatzkräfte der DLRG. Denn bei der diesjährigen Landesverbandsübung gibt es unter anderem auch hier ein Notfallszenario zum Üben. Und für die Taucher geht es zur Rettung etliche Meter in die Tiefe.

Das Kinderwohnheim, genauer die Kiwo Jugendhilfe bekommt Zuwachs: Zwei neue Gruppenhäuser werden auf dem Gelände der Einrichtung an der Lüdinghauser Straße gebaut. Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen. Mit dem Neubau eröffnen sich auch neue Möglichkeiten im Bereich der Inklusion. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe sowie im E-Paper.

Vor einem Jahr war Avani noch ein Teil der herzoglichen Wildpferdeherde im Merfelder Bruch. Dann wurde der junge Hengst beim Wildpferdefang 2021 aus der Wildpferdeherde herausgefangen und anschließend in der Arena versteigt. Den kompletten Artikel über Avani lesen Sie Samstag auf der Seite Westfalen. Übrigens: Für den heutigen Fang gibt es keine Tickets mehr, aber es besteht die Möglichkeit die Wildpferdebahn als Tagestourist zu besuchen.

Viel Technik und noch mehr Geschichte: Das verbirgt sich im Keller des Anna-Katharinenstiftes, den die DZ im Rahmen der Keller-Serie besucht hat. Warum dort in einem Raum ein geordnetes Kabelwirrwarr herrscht, lesen Sie am Samstag in der DZ oder im E-Paper.

Auslaufender Gefahrstoff sorgte für einen Groß-Einsatz der Feuerwehr in den Tower Barracks. Dabei ging es um einen Karton mit Calciumhypochlorit, der leckgeschlagen war.

Schon am Mittwochabend wurde im Festzelt in Merfeld ausgelassen gefeiert. Bis um 3 Uhr morgens war die Tanzfläche gefüllt. Heute geht es mit dem Schützenfest weiter.

Die Tage des Ascheplatzes in Rorup sind gezählt. Ein Förderbescheid über 420.000 Euro von der Bezirksregierung hat den Verein erreicht. Die Brukteria plant nun die Umwandlung der roten Asche in einen grünen Kunstrasenplatz.

Termine:

Samstag

17.30 Uhr, Schützenfest Merfeld, Antreten am Festzelt, 18.30 Uhr Festhochamt und Kranzniederlegung, 20 Uhr Festball im Zelt

20 Uhr, Schützenfest Rorup, Polonaise, Fahnenschlag und Festball im Zelt

Sonntag

13 Uhr, Schützenfest Merfeld, Antreten im von-Galen-Park, Umzug zur Vogelstange und Königsschießen, 18 Uhr Proklamation, 20 Uhr Festball im Zelt

13 Uhr, Schützenfest Rorup, Antreten am Festzelt, Umzug zur Vogelstange, Vogelschießen und Proklamation, 20 Uhr Polonaise mit Fahnenschlag, anschließend Festball

15 Uhr, Konzert mit dem Helmer-Konrad-Duo, DJK Clubhaus (bei gutem Wetter auf der Terrasse)

Wetter:

Heute wechseln sich Sonne und Quellwolken ab, Schauer bilden eher die Ausnahme, dazu 15 oder 16 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch und böig aus Nordwest.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.