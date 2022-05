Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

14 gestaltete Türen sind bis zum 3. Juni in der St.-Viktor-Kirche zu sehen, Materialnot verschiebt Fertigstellung der Großbaustelle in der Innenstadt und DZ Redakteurin Kristina Kerstan nahm den Keller genauer unter die Lupe: Das müssen Sie heute wissen.

Die Türen-Ausstellung, die an Schicksale jüdischer Familien im Münsterland erinnert, wurde in der Kirche St. Viktor im Beisein vieler Heimatfreunde und -forscher, von Schülern, Lehrern und prominenten Gästen eröffnet.

Das müssen Sie wissen:

Eine wichtige Hürde bei der Großbaustelle in der Innenstadt ist genommen. Seit Monaten herrscht in der Baubranche jedoch Materialnot. Das hat auch Auswirkungen auf die Baustelle in der Innenstadt: Die Fertigstellung wird sich von Ende 2022 auf das erste Quartal 2023 verschieben. Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Ein eingezäunter Acker, der rund 25 Meter lang und breit und in zehn Parzellen unterteilt ist, lockt Menschen auf den Hof Wahlkamp. Hier gibt es nämlich Hofgärten, beackert von Menschen aus dem Ort, aber auch aus Senden, Nottuln und Appelhülsen.

Worauf der alte Bahnhof Buldern gebaut ist? Auf Schienen natürlich. Und zwar ganz wortwörtlich, verrät ein Blick an die Kellerdecke. Wo sonst vielleicht Holzbalken verlaufen würden, prangen hier rostige Stahlträger. DZ Redakteurin Kristina Kerstan nahm den Keller nun genauer unter die Lupe.

14 gestaltete Türen sind bis zum 3. Juni in der St.-Viktor-Kirche zu sehen. Die Türen, die von unterschiedlichen Gruppen aus dem Münsterland gestaltet wurden, zeigen Schicksale jüdischer Familien, die hier einst lebten, dann verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Die Gruppen haben sich auf Spurensuche vor Ort begeben, alte Fotos, Dokumente, Unterlagen gesichtet, ausgewertet und die alten Türen gestaltet.

Alle Wege führen nach Neviges: Nach zwei Jahren Corona-Pause kann in diesem Jahr wieder in vollem Ausmaß zur Wallfahrtskirche nach Neviges gepilgert werden. Es gibt mehrere Angebote um zum Ziel zu gelangen.

Ein zweitägiges, hochklassiges Tanzturnier bietet die DJK Dülmen am Samstag und Sonntag in der Turnhalle des Schulzentrums. Mit Fusion, Freeze und FirleTanz nehmen auch drei Formationen der Gastgeber teil.

Termine:

Samstag

10 Uhr, Roboter-Wettbewerb für Schüler in der Turnhalle der Peter-Pan-Schule

15 Uhr, Maibaumaufstellen auf dem Spiekerplatz in Buldern

Sonntag

10 Uhr, Volksradwandertag nach Senden. Abfahrt ab Charleville-Mezieres-Platz.

19 Uhr, Märchenforum im einsA

Wetter:

Nicht ganz so schön werden soll es am Wochenende. Für heute sind gerade einmal zwei Sonnenstunden angekündigt. Der Sonntag soll hingegen sehr sonnig werden.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.