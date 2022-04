Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Im Mai eröffnet Dülmen mit dem Stadtradeln, der Radaktionswoche und dem Volksradwandertag offiziell die Radsaison. Neben gemeinsamen Radtouren wartet während der Aktionswoche noch einiges mehr an Programm auf die Dülmener.

Die DZ startet eine neue Serie: „Dülmen - deine Keller“. Zum Auftakt geht es dabei ins Untergeschoss der Hermann-Leeser-Schule. Dort befindet sich seit über 100 Jahren das Dülmener Stadtarchiv. Aber es gibt auch sonst dort so einiges zu entdecken, wie sich bei einem Rundgang zeigt. Mehr in der aktuellen Ausgabe oder im E-Paper.

16 Blasmusikerinnen und -musiker der Stadtkapelle Dülmen unternahmen in der Karwoche eine Konzertreise in die US-amerikanische Hauptstadt. Dort gaben sie Konzerte für wohltätige Einrichtungen, wie in einem Altersheim für ehemalige Militärangehörige. Und auch außerhalb dessen erlebte die Stadtkapelle in Washington eine Menge.

Wenn die Schülerinnen und Schüler der Anna-Katharina-Emmerick-Schule am Montag nach den Osterferien zum ersten Mal wieder zur Schule gehen, haben sie einen neuen Blickfang. Die beiden weitgehend blauen Container auf dem Schulhof haben ein farbenfrohes Bild bekommen.

Für den Spielmannszug Buldern starten heute Abend die zweiteiligen Feierlichkeiten rund um das 90-jährige Bestehen. So findet in der Pfarrkirche ein Konzert statt. Was sie während der Corona-Zeit besonders vermisst hat, verrät die musikalische Leiterin Jutta Schlüter in der DZ-Samstagsausgabe.

Wie schwer ist dieses Huhn vom Hof Everwien? Das wollte die DZ bei ihrem Osterrätsel wissen. Die richtige Antwort: genau 2024 Gramm. Und bei den über 100 Abonnenten, die sich beim Gewinnspiel beteiligt haben, kamen so einige diesem Wert ziemlich nahe - aber niemand war besser als Ursula Terlau. Die Dülmenerin schätzte das Gewicht nämlich bis auf zwei Gramm genau. Ihr Tipp: 2022 Gramm.

So schnell wie möglich möchte TSG-Trainer Manfred Wölpper die Meisterschaft und den Landesliga-Aufstieg klar machen. So wurden nach zehn freien Tagen die Sinne im Training wieder geschärft. „Jeder kennt seine Aufgabe“, so der Trainer.

Termine:

Samstag 17 Uhr, 90 Jahre Spielmannszug Buldern, Jubiläumskonzert in der St.-Pankratius-Kirche, Eintritt frei

Wetter:

Anfangs sonnig, später zunehmend bewölkt. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 19 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus Nordost bis Ost.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.