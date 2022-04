Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Neue Technik, neue Beleuchtung, viel Aufenthaltsqualität. Die Stadtbücherei Dülmen öffnet heute nach der Renovierung wieder für die Dülmener. Von 10 bis 13 Uhr kann sich jeder ein Bild von der Bücherei machen, die „einmal auf links gezogen“ wurde. Den vollständigen Bericht über die Bücherei lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ und im E-Paper.

39 Namen von Kindern, die 2020 in Buldern geboren wurden, sind auf der Platte zu lesen, die auf einem Findling befestigt ist. Dahinter wächst seit Freitag eine Zierkirsche. Im Beisein von zahlreichen Kindern des Jahrganges, deren Eltern und Großeltern wurde der Baum gepflanzt. Es ist der Beginn einer Allee.

Ein umgestürzter Baum sorgte am Donnerstag für eine Blockierung des Nonnenwalls. Im Dernekamp sorgte der Sturm am Donnerstagabend zudem für einen Stromausfall. Und auch sonst gab es einige Sturmschäden, die teils Wegsperrungen übers Wochenende bedingen.

Von den Tower Barracks in Dülmen aus transportiert die amerikanische Armee weiterhin Militärgerät in Richtung Nato-Ostflanke. So stand am Freitagnachmittag ein mit US-Panzerhaubitzen beladener Zug am Dülmener Bahnhof. Hierbei handelt es sich nicht um Kampfpanzer oder Schützenpanzer. Die Munitionstransporter sind nach DZ-Informationen unbeladen.

Fünf Wochen lang lag sie in der Kreuzkirche - jetzt ist die 14 Meter lange Wal-Skulptur des Künstlers Gil Shachar wieder abgebaut worden. Das Interesse an der Ausstellung „The Cast Whale Projekt“ war enorm: Nach Angaben des städtischen Kulturteams haben sich 6500 Besucherinnen und Besucher den Wal aus der Nähe angeschaut. Jetzt zieht das Kulturteam Bilanz.

50 Unterrichtsstunden umfassen die „Willkommenskurse“ für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Ab Mai werden die Stadt Dülmen und die Volkshochschule Deutschkurse anbieten. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

E-Sportler Fabian „FranjoO“ Pötter aus Dülmen gehört dem Team Deutschland beim IPCC Eurocup 2022 an. Bei der virtuellen Europameisterschaft hat der Stürmer mit seinen Toren dazu beigetragen, dass das Viertelfinale erreicht wurde.

Termine:

Samstag 18 Uhr, Passionskonzert mit dem Trio Contemporaneo, Christuskirche Sonntag 17 Uhr, Passionskonzert mit Gesangstrio, Kirche Karthaus

Wetter:

Heute wartet Aprilwetter: Vormittags etwas sonne, später nehmen die Wolken zu, mit teils kräftigen schauern bei 8 bis 10 Grad. Dazu stark böiger West- bis Nordwestwind.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahrbar.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.