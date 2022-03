Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Nach langer Corona-Pause gibt es endlich wieder einen Frühlingsmarkt in Dülmen, die Neue Spinnerei feiert ihren 20. Geburtstag, und das CBG hat jetzt seine Schul-Sozialcharta vorgestellt: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Heute und morgen findet nach zweijähriger Pause endlich wieder ein Frühlingsmarkt in der Innestadt statt. Außerdem sind am Sonntag die

Das müssen Sie wissen:

Das Frühlingsmarkt-Wochenende kann kommen: Mit einem Schlussspurt haben die Bauarbeiter in der Innenstadt viele Stolperfallen beseitigt. Neue Pflastersteine liegen jetzt rund um den Brunnen und den Übergang zur Viktorstraße. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Am Anfang stand eine Idee, dann eine kleine Zeichnung. Jetzt ist die Schul-Sozialcharta des Clemens-Brentano-Gymnasiums eine drei mal drei Meter große Installation im Innenhof der Schule. Unterstützung, Gemeinschaft, Toleranz und Akzeptanz, Leistungsbereitschaft - der Fokus der Charta liegt auf diesen Begriffen.

Für eine Teppich-Auktion, deren Erlös an ein Krankenhaus in Kiew geht, hat der renommierte Designer Oliver Treutlein sich Hilfe aus Hiddingsel bei Tim Marquardt geholt. Die Versteigerung läuft bis zum kommenden Mittwoch.

Unversehrt und wohlbehalten sind Fahrer, LKW und Spenden aus Dülmen in der ukrainischen Stadt Kiew angekommen. Sie sind mittlerweile an Bedürftige verteilt, sagt Patric Tomas Pereira von der Firma Reisemobile Dülmen. Mehr über zur Hilfe für die Kriegsopfer lesen Sie in der aktuellen DZ. So sorgen sich die Quarzwerke um ihre Mitarbeiter in der Ukraine, und in Heilig Kreuz ist ein Benefizkonzert geplant.

Egal ob sie kreativ sind, lieber abhängen, spielen oder Musik machen wollen: Die städtische Jugendeinrichtung Neue Spinnerei mit ihrem vielfältigen Angebot ist für viele junge Dülmener ein wichtiger Anlaufpunkt. Wie alles angefangen hat vor über zwei Jahrzehnten, das erzählt der frühere Leiter der Einrichtung, Karl Lenz, im DZ-Interview in der Samstagsausgabe. Zudem gibt es Glückwünsche von (Jugend-)Politikern und Wegbegleitern und einen ganz persönlichen Rückblick von Stadtjugendpflegerin Sandra Feldhaus zum Geburtstag.

André Stinka, SPD, und Klaus Stegemann, Die Linke, bewerben sich um ein Landtagsmandat. Der Kreiswahlausschuss hat jetzt die Vorschläge zugelassen. Die Wahl findet am 15. Mai statt.

Stark ersatzgeschwächt gehen die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen in das Spiel gegen Verfolger VfB Hüls. TSG-Trainer Wölpper ist sich sicher: „Da kommt was auf uns zu.“ Die SF Merfeld empfängt das Liga-Schlusslicht Westf. Gelsenkirchen.

Termine:

Samstag

10 bis 18 Uhr, Frühlingsmarkt in der Innenstadt

10 bis 16.30 Uhr, Ausstellung „The cast Whale Project“, (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz

11 bis 18 Uhr, Ausstellung „Echte menschliche Körper“, Festhalle Salnikow, Wierlings Esch 33a

Sonntag

10 bis 18 Uhr, Frühlingsmarkt in der Innenstadt, 13 bis 18 Uhr, verkaufsoffener Sonntag

11 bis 18 Uhr, Ausstellung „Echte menschliche Körper“, Festhalle Salnikow, Wierlings Esch 33a

12 bis 17.30 Uhr, Ausstellung „The cast Whale Project“, (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), 18 Uhr Konzert des Pianisten Pedro Blasko sowie Solisten der städtischen Musikschule, Kirche Heilig Kreuz

Wetter:

Nach Dunstauflösung dominiert heute erneut die Sonne. Bei 17 bis 19 Grad können einige Wolken durchziehen, es bleibt aber trocken. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Zudem kann es am Sonntag wegen des Frühlingsmarktes zu Behinderungen in der Innenstadt kommen