Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Dülmen

Friedhelm Wiesmann ist vom neuen Roadster absolut überzeugt, die Schuldner- und Insolvenzberatung am Königswall ist aktuell stark gefragt und beide Dülmener Gymnasien sind in das Netzwerk „Schule in der digitalen Welt“ aufgenommen worden: Das müssen Sie heute wissen.

Von Tatjana Thüner