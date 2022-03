Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

In verschiedenen Regionen der Ukraine ist die Situation so katastrophal, dass die Menschen ihr Land verlassen - so wie Natalia und ihre Tochter Anastasia (24). In Dülmen sind sie in Sicherheit. Im Gespräch mit der DZ schildern sie, wie sich die Situation in ihrer Heimat darstellt und was sie sich jetzt wünschen.

Müssen die Ehrenamtsförderrichtlinien der Stadt schon angepasst werden? Darüber diskutierte nun der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Ehrenamt.

Geerbt hat die Bürgerstiftung Dülmen: Dazu gehört ein 1475 Quadratmeter großes Grundstück an der Brentanostraße. Es wird über einen Erbpachtvertrag vergeben. Die Erbpacht sichert dauerhaft Erlöse, mit denen Projekte finanziert werden. Den vollständigen Text lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ.

In der letzten Sitzung des Sozialausschusses im November hatte Dülmens Sozialdezernent Christoph Noelke auf die fragile politische Lage hingewiesen und den Ausschuss sensibilisiert, dass das Thema Flüchtlinge wieder eine größere Bedeutung einnehmen werde. „Die Realität hat uns überholt, das hätte ich nicht erwartet. Sie sehen einen traurigen Sozialdezernenten vor sich“, so Noelke in der Sitzung am Donnerstag.

Ohne Jan Tüns müssen die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld im Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn SV Gelsenkirchen-Hessler auskommen. Trainer Ovelhey verlangt eine konzentrierte Leistung wie zuletzt.

Termine:

Samstag

12 bis 18 Uhr Kunst-Aktion der Hermann-Leeser-Schule an der Lüdinghauser Straße 51 (auch Sonntag)

18 bis 21 Uhr Abendöffnungszeit der Kirche Heilig Kreuz zur Betrachtung der Wal-Skulptur von Gil Shachar, um 18.15 und 19 Uhr mit Live-Musik

Sonntag

12 bis 18 „Ubuntu“, Gemeinschaftskunstprojekt mit Fritz Pietz, Lüdinghauser Straße 51

18 Uhr, Kirche Heilig Kreuz: Orgelkonzert mit Bernd Weimann „Impressionen bei der Betrachtung eines toten Wals“

Wetter:

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, wobei die Wolken überwiegen. Bei bis zu 16 Grad bleibt es trocken. Der Süd- bis Südostwind weht schwach bis mäßig.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.