Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

In Dülmen werden zahlreiche Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt, die nächste Fahrradstraße steht in den Startlöchern und ein Maßnahmepaket soll die Innenstadt attraktiver machen: Das müssen Sie heute wissen.

Ein Tor in Gelb-Blau und ein Wal in der Kirche

Das müssen Sie wissen:

Dülmen zeigt sich solidarisch mit der Ukraine: Zahlreiche Hilfsaktionen laufen derzeit an, ebenso gibt es Projekte an den Schulen. So stimmten unter anderem die Schüler der Ludgerus-Grundschule Buldern das Lied „Give Peace a Chance“ an.

Gestern Abend leuchtete das Lüdinghauser Tor erstmalig Blau-Gelb. Im Zeichen des Krieges in der Ukraine sind die Farben der Ukraine-Flagge eine Woche am Dülmener Wahrzeichen zu sehen.

Erst gab es Kritik, am Ende aber einstimmige Zustimmung. Im Bauausschuss sorgte das Thema Rad- und Nahmobilität in der Stadt für intensive Diskussionen, bis die Kommunalpolitiker letztendlich für den Verwaltungsvorschlag stimmten.

Mehr Sitzmöglichkeiten und mehr Grün, ein mobiler Spieleparcours, ein Hof- und Fassadenprogramm - und vieles mehr: Mit einem großen Maßnahmenpaket soll die Dülmener Innenstadt attraktiver werden. Eine Bundesförderung macht die Umsetzung dabei nun erheblich leichter. Mehr lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ.

Eröffnet wurde am Freitagabend die Kunstausstellung „The cast whale project“ mit dem Kunstwerk von Gil Shachar in der Kirche Heilig Kreuz. Die 14 Meter lange Skulptur eines gestrandeten Buckelwals kann heute zwischen 10 und 16.30 Uhr und morgen zwischen 12 und 17.30 Uhr besucht werden.

Schneller Baubeginn, Erweiterungsmöglichkeiten und nah gelegene Sportstätten: Die Berningheide hat in einigen Punkten die Nase vorne, was die Standortdiskussion des neuen Schulzentrums angeht - zumindest aus Sicht der Stadt.

Eine Rechnung offen haben die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen mit dem SV Zweckel. Die Gladbecker entführten aus den letzten beiden Spielen Punkte gegen die Elf von Manfred Wölpper, die auf Dimitri Koutinas verzichten muss.

Termine:

Samstag

10 bis 16.30 Uhr Ausstellung „The cast whale project“ in der Kirche Heilig Kreuz

12 bis 18 Uhr, Lüdinghauser Straße 51, Ausstellung mit Schülerarbeiten (zur gleichen Zeit auch Sonntag)

17 Uhr, Gesprächsrunde „Atomkrieg aus Versehen“ mit prominenten Gästen in der Alten Sparkasse

19 bis 21 Uhr Comedy-Abend mit Dennis Grundt in der Neuen Spinnerei n 19 Uhr Kirche Heilig Kreuz Vortrag „Walgeflüster aus der Tiefe“ mit Dr. Olaf Meynecke

Sonntag

11 bis 16 Uhr Lüdinghauser Straße 51, Kunstprojekt Ubuntu mit Fritz Pietz zum Mitmachen

12 bis 17.30 Uhr Ausstellung „The cast whale project“ in der Kirche Heilig Kreuz

Wetter:

Heute scheint die Sonne und dazu bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen dabei bei 10 Grad. Der Ost- bis Südostwind ist lediglich schwach unterwegs.

Verkehr:

Die Marktgasse ist bis voraussichtlich Montag weiter in Höhe der Drogerie Pieper gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.