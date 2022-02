Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Kerzen für die Opfer und Leidtragenden der Coronapandemie entzündeten gestern Nachmittag Dülmener an einem extra dafür eingerichteten kleinen Gedenkort am Rathaus. Zuvor war in einer einstündigen Gedenkveranstaltung mit Musik, Gebeten sowie Erfahrungsberichten aus der Intensivmedizin und der Altenpflege an Herausforderungen und Anstrengungen der zurückliegenden zwei Jahre erinnert worden. Auf die zwei Pandemie-Jahre blickt die DZ zudem in der heutigen Ausgabe zurück.

Mit deutlichen Worten kritisieren die Friedensfreunde die russische Invasion in der Ukraine und fordern den sofortigen Rückzug aus der Region. An der Kundgebung am Vormittag am Löwendenkmal und der anschließenden Demonstration beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei rund 50 Teilnehmer. In verschiedenen Gemeinden wird heute und morgen zudem für den Frieden gebetet.

Die Zuweisungen von geflüchteten Menschen nach Dülmen steigen wieder an: Nachdem die Zahl im Jahr 2020 zurückgegangen war, nimmt sie seit einigen Monaten zu. Waren es 2020 nur 16 Personen, so wurden 2021 bereits 53 Personen zugewiesen. Setzt sich die Tendenz in dieser Stärke fort, könnte Dülmen bald Schwierigkeiten bei der Unterbringung bekommen. Deshalb erneuert die Verwaltung ihre Bitte, freien Wohnraum zu melden.

Vortrag vom Walforscher, Gemeinschafts-Kunstprojekt oder Filmvorführung. Im Rahmen der Ausstellung „The Cast Whale Projekt“ von Gil Shachar in der Heilig Kreuz Kirche gibt es auch einige themenbezogene Veranstaltungen.

Beim SV Zweckel wollen die Sportfreunde Merfeld den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Bezirksliga machen. Merfelds Trainer Josef Ovelhey erwartet dabei ein anderes Kaliber, als zuletzt beim klaren Sieg gegen die SG Suderwich.

Termine

Samstag: 11 Uhr, Vernissage Ausstellung von Bernhard Schlafke, Reiselounge in der Viktorstraße

Sonntag: 16 Uhr, Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“, Konzert Theater Coesfeld, 2Gplus, Karten können online für zwölf Euro beim Konzert Theater Coesfeld reserviert werden, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei

Wetter:

Heute startet der Tag noch wolkig, aber ab Mittag setzt sich die Sonne fast überall durch. Bei bis zu 10 Grad weht der Wind schwach aus wechselnder Richtung.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.