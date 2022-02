Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die Nachfrage nach Impftermine wird absehbar sinken, es gibt eine neue Sperrpause für den Brücken-Einhub, und die Kolpingsfamilien sammeln heute fast überall Altkleider: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Heute sammeln gleich drei Kolpingsfamilie Altkleider ein. In Dülmen ist am Sportzentrum Süd die zentrale Annahmestelle.

Das müssen Sie wissen:



Insgesamt gut ist aktuell die Nachfrage nach Impfterminen an der Impfstelle der Christophorus-Kliniken Dülmen. Jeden Freitagnachmittag kommen etwa 190 bis 200 Impfwillige ab zwölf Jahre. Besonders gefragt ist hierbei das Boostern. Allerdings geht die Nachfrage in den kommenden Wochen deutlich zurück.



Es ist eine lange Geschichte. Sie beginnt Ende der 1940er-Jahre und reicht bis in unsere Gegenwart. Es geht um das Gebäude an der Lüdinghauser Straße 42. Früher stand es neben der Dülmener Post, die aber inzwischen abgerissen wurde. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Samstag.



Der dritte Termin steht: Nach Angaben der Deutschen Bahn, die sich auf DZ-Anfrage hin äußerte, gibt es einen neuen Termin für eine Sperrpause. Mehr dazu in der Ausgabe vom Wochenende.



Am Montagabend wird erneut in Dülmen demonstriert: Grüne und SPD haben gemeinsam eine Veranstaltung am Löwen-Denkmal angemeldet. Als Redner mit dabei ist Bürgermeister Carsten Hövekamp.



Die Kolpingsfamilie Dülmen sammelt am heutigen Samstag, 5. Februar, Altkleider. Ab 9 Uhr sind die Helfer unterwegs. Zudem besteht die Möglichkeit, die Spenden an der zentralen Sammelstelle am Parkplatz des Sportzentrums Süd von 10 bis 13 Uhr abzugeben. Auch in Rorup und Hiddingsel laufen Sammlungen der jeweiligen Kolpingsfamilien.



Briefe vom Anbieter 1N Telecom GmbH - darüber klagen momentan viele Dülmener. Das Schreiben enthalte persönliche Daten der Empfänger und bewerbe einen Telefontarif. Susanne Terwey von der Verbraucherzentrale erklärt in der DZ, was in diesem Fall getan werden kann.



Eine Woche vor dem Start der Rückrunde testen die Fußballer noch einmal kräftig. So haben sich die beiden Bezirksligisten TSG Dülmen und Sportfreunde Merfeld vor dem Derby jeweils zu einem Test mit einem Tabellenführer verabredet.



Wetter:



Vormittags vereinzelt kurze Schauer, am Mittag verbreitet Sonne bei 7 bis 8 Grad, bevor später wieder Wolken aufziehen. In Böen weht starker bis stürmischer Südwestwind.



Verkehr:



Der Kreis Coesfeld blitzt heute in Ondrup auf der B 474.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.