Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Gemeinde Heilig Kreuz bezieht in einem Schreiben Stellung zu Missbrauch und Outing kirchlicher Mitarbeiter. Und findet dabei klare Worte: Sie zeigen sich empört über das Herausreden oder gar Leugnen einiger Verantwortlicher.

Die Stadt Dülmen hat jetzt die Ehrenamtspreisträger 2021 bekannt gegeben. So freut sich Waltraut Uhlending über den Einzelpreis, die Nachwuchs-Auszeichnung geht an Finja Czubek, ein Sonderpreis an Markus Becker. Gleich drei Vereinigungen dürfen sich über den Gruppenpreis freuen.

Bisher diente ein Infostand zur Gegendemo, am kommenden Montag gibt es nun eine größere Veranstaltung. Alle Dülmener seien hier eingeladen, Flagge für ein buntes Dülmen zu zeigen.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages erlebten die Besucher des Bendix-Forums am Donnerstag unter der Überschrift „Lieder der Verfolgten“ einen beeindruckenden Liederabend. Der gewann durch das Verlesen aufgezeichneter Erinnerungen von Opfern des Holocaust durch Schülerinnen der zehnten Jahrgangsstufe des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums zusätzlich an Tiefgründigkeit.

Zehn Testspiele stehen für die Fußballer an diesem Wochenende auf dem Programm. Ein Wiedersehen gibt es in Buldern für die Adler-Reserve und DJK Rödder. Das Ortsduell wurde auch im August auf die Vorbereitung der Saison ausgetragen.

Wetter:

Heute bleibt es länger trocken, gegen Nachmittag schauerartiger Regen. Bei 10 bis 11 Grad weht der auf West bis Nordwest drehende Wind frisch mit starken Böen.

Verkehr:

Wegen Glasfaser-Arbeiten gibt es Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße zwischen Figaro und Brokweg.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.