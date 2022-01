Eine Online-Petition des Bürgermeisters und dreier Ratsparteien wendet sich an und gegen die „Montags-Spaziergänge“, Radweg-Arbeiten im Dernekamp sind gestartet und heute Abend gibt's eine "Schlachtplatte": Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss.

Mit dem Programm "Schlachtplatte XV" ist am Samstagabend in der Aula des Schulzentrums dieses Kabarett-Quartett zu sehen.

Das müssen Sie wissen:

Gemeinsam mit den Fraktionen und Stadtverbänden von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat Bürgermeister Carsten Hövekamp am Freitag die „Dülmener Erklärung für Demokratie und Zusammenhalt“ unterzeichnet - als Zeichen für die Corona-Impfung und gegen die wöchentlich stattfindenden Montagsdemonstrationen. Bürgerinnen und Bürger können die Petition digital unterzeichnen.



Die Radweg-Arbeiten im Dernekamp sind erneut gestartet. Damit Kinder trotzdem sicher zur Grundschule Dernekamp kommen, ist an der Hiddingseler Straße eine mobile Fußgängerampel aufgestellt worden.



Aus Anlass des internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust findet am Donnerstag, 27. Januar, ab 19 Uhr ein Konzert im Forum Bendix statt. Die Musiker Jonas Höltig und Tassilo Rinecker stellen „Lieder von Verfolgten“ vor.



Über 12.000 Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn verzeichnet der Kreis Coesfeld am Freitag. 310 neue Ansteckungen gab es im Kreis - 82 davon in Dülmen. Und auch die Inzidenz steigt ungebremst an: Der Wert lag am Freitag bei 648,4.



Am Samstag um 20 Uhr tritt Kabarettist Robert Griess mit seinem Programm „Schlachtplatte XV“ in der Aula des Schulzentrums auf. Mit von der Partie sind Sebastian Rüger, Henning Schmidtke und Dagmar Schönleber. Für Besucher gilt die 2G-Regel plus Maskenpflicht.

Langsam dreht sich aktuell das Trainer-Karussell bei den Fußballern. Das ergab eine kleine Rundfrage bei den hiesigen Kreis- und den beiden Bezirksligisten. Einige Vereine sind noch auf der Suche nach neuen Übungsleitern.



Sportergebnisse:



Testspiel GW Hausdülmen - DJK Eintr. Coesfeld 1:2 (0:2)



Termine:



Samstag 20 Uhr, „Schlachtplatte XV - die Jahres-Endabrechnung 2021“, Aula Schulzentrums (2G-Regel sowie Maskenpflicht)

Wetter:



Heute ist es bedeckt und zeitweise regnet es leicht. Aufhellungen sind dabei selten. Der Wind weht bei bis zu 7 Grad mäßig aus West bis Nordwest.



Verkehr:



Wegen Glasfaser-Arbeiten gibt es Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße zwischen Figaro und Brokweg.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.