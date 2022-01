Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Der Dülmener Winter geht zu Ende, die Schulen rüsten sich für das neue Halbjahr, und an den Schnelltest-Stationen herrscht derzeit Hochbetrieb: Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Vanessa Schwarz arbeitet bei der Drive-in-Teststelle am Joy`n us. Nicht nur hier steigt aktuell die Nachfrage nach Schnelltests sprunghaft an.

Das müssen Sie wissen:



An den Dülmener Teststellen herrscht Hochbetrieb. Es gibt nicht nur mehr Tests, sondern auch mehr positive Testergebnisse. Seit Weihnachten kommt das Deutsche Rote Kreuz in Dülmen etwa auf 4000 Schnelltests, von denen 142 positiv waren. Was bei einem positiven Schnelltest zu tun ist und wie sich die Schulen auf das Ende der Ferien vorbereiten, das alles lesen Sie in einem Corona-Spezial in der DZ-Ausgabe von Samstag.



Das neue Jahr bringt für diejenigen Schülerinnen und Schüler aus Merfeld, die im Außenbereich wohnen, eine Veränderung mit sich: Die Buslinie 580 fährt für sie nur noch ab und bis zur Kirche Merfeld. Von dort müssen sie auf die Erweiterungslinie umsteigen, die dann die gewohnten Haltestellen im Außenbereich ansteuert.



Der Baubetriebshof macht die Stadt ein Stücken grüner: An zahlreichen Orten in Dülmen-Mitte und den Ortsteilen pflanzt das Team große Bäume, Sträucher und Hecken. Für die Anschaffung der Pflanzen investiert die Stadt Dülmen rund 22.000 Euro.



Auf der Lüdinghauser und Borkener Straße müssen sich Auto- und Radfahrer bis Ende Januar im Innenstadtbereich auf Behinderungen einstellen. Hier werden Glasfaser-Kabel verlegt. Dafür müssen auch einige Parkplätze gesperrt werden.



Am Wochenende geht der Dülmener Winter zu Ende- und zwar mit viel Musik und längeren Eislaufzeiten. Jeweils bis 22 Uhr ist die Eisbahn geöffnet. Eine Wochenendplauderei zu dem Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe.



Weniger Betrieb auf den Trainingsflächen in den Fitness-Studios: Dabei sind der Januar und Februar sonst die umsatzstärksten Monate in der Fitness-Branche. Doch die 2Gplus-Regel bremst einige Sporttreibende bei den guten Vorsätzen aus.



Termine:



Samstag

10 bis 22 Uhr, Dülmener Winter, Eisbahn auf dem Marktplatz geöffnet, 17 Uhr Livemusik von Harry Helmer und Gerd Gerko auf der Bühne



Sonntag

10 bis 22 Uhr, Dülmener Winter, Eisbahn auf dem Marktplatz geöffnet, 16 bis 19 Uhr Livemusik vom Posaunenchor Haltern auf der Bühne



Wetter:



Heute Vormittag bleibt es meist trocken. Ab Mittag ziehen Wolken, teils mit Schauern, auf. Bei bis zu 5 Grad weht der Süd- bis Südwestwind mäßig bis frisch mit starken Böen.



Verkehr:



Vollsperrung Gausepatt zwischen Hausnummer 67 und Koppelweg wegen Kanalarbeiten.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.