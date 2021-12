Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Stadt Dülmen weitet ihre Impfaktion am Sonntag aus: Ab sofort können rund 60 weitere Termine gebucht werden.

Einen Runden Tisch mit den Dülmener Apothekerinnen und Apothekern zur Schaffung eines Apotheken-Notdienstes innerhalb von Dülmen wird es nicht geben. Die FDP-Fraktion zog den entsprechenden Antrag im Rat zurück. Stattdessen sucht der Bürgermeister nun das Gespräch mit Apotheker- und Ärzte-Kammer.

Die Reservistenkameradschaft Dülmen verpflegte Kunden, Mitarbeiter und Gäste der Dülmener Tafel aus der Feldküche. Dazu gab es eine Spende an die Tafel. Die Aktion soll nun zur Tradition werden.

Die Händler ziehen eine Bilanz zum Weihnachtsmarkt-Verkauf. Und die fällt sehr unterschiedlich aus. Während KAB beinahe alle Socken verkaufte, hatten andere Händler weniger zu tun. Mehr zum Thema lesen Sie in der heutigen Dülmener Zeitung.

Ein Bücherregal in der Telefonzelle, in einer Bäckerei, in einem Friseursalon: In Dülmen gibt es eine Vielzahl von öffentlichen Bücherregalen. Lektüre aus dem heimischen Regal kann hier neue Leser finden. Die DZ hat sich alle Standorte angeschaut. Bücherliebhaber können den Bericht in der Samstagsausgabe der DZ lesen.

Noch bis zum 23. Dezember läuft die Online-Bürgerbeteiligung für den Sportplatz An den Wiesen. Bislang sind rund 70 Vorschläge bei der Stadt Dülmen eingegangen. „Das ist eine ganz gute Beteiligung“, so Sprecherin Stefanie Kannacher.



Adventskalender Bürgerstiftung:

3644: 1 Gutschein Bioladen Urban

0717: 1 Gutschein Zeltverleih Düpmann

1088: 1 Einrahmung Buchbinderei Frerichmann

1902: 1 Gutschein Bock auf Wok

3852: 1 Gutschein Dr. Graute’s Adler-Apotheke

1623: 1 Gutschein Pizzeria bei Mem

4026: 1 Warengutschein Malerbetrieb Schlagheck

2617:1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

0171: 1 Schalen-Set Philippi

4327: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

2683: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de. Die Gewinn-Zahlen von Sonntag werden morgen um 7 Uhr auf der DZ-Homepage veröffentlicht.

Termine

Samstag:

10 bis 18.40 Uhr, Eisbahn geöffnet beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 19 Uhr Rodelhütten-Cup auf der Eisbahn



Sonntag:

10 bis 19.40 Uhr, Eisbahn geöffnet beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt

11 Uhr, „Santa Bike“, weihnachtliche Tour von Motorradfahrern, Start am düb-Parkplatz

16.45 Uhr, Lichterfahrt der Landwirte, Start in Merfeld, circa 17 Uhr Ankunft Rorup, ab 18 Uhr Fahrt durch Dülmen, etwa 19 Uhr Rückfahrt Merfeld

Wetter:

Heute bleibt die Wolkendecke meist dicht geschlossen, zudem ist es teils neblig-trüb. Gelegentlich fällt Nieselregen. Die Temperaturen erreichen neun Grad. Dazu meist schwacher Wind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.