Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

In der CBG-Mensa sind am Wochenende noch Impftermine frei, eine Python sorgte in Dülmen für Aufregung und die Anmeldungen zu den Weihnachtsgottesdiensten starten bald. Das müssen Sie am Wochenende wissen.

Das müssen Sie wissen:

Heute und morgen wird in der CBG-Mensa geimpft, und zwar immer von 8 bis 20 Uhr. Wer noch eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung braucht: Termine für beide Tage sind noch online verfügbar. Wer übers Internet keinen Termin buchen kann und gegebenenfalls etwas Wartezeit mitbringt, der kann zudem Samstag und Sonntag spontan vorbeikommen, betont die Stadt.

Der Hauptausschuss hat den Stellenplan der Stadtverwaltung verabschiedet. Lediglich die FDP stimmte am Ende gegen den Beschluss. Dabei standen die Liberalen in der vorherigen, teils hitzigen Debatte alleine gegen die anderen Fraktionen.

Die Bücherei der Roruper Gemeinde zieht zum neuen Jahr zum Kirchplatz 1 um. Eigentlich dachte keiner an einen Umzug. Aber: Die Grundschule hat einen höheren Raumbedarf für die Übermittagsbetreuung.

Es ist nicht mehr lange bis zum Fest: Und tatsächlich starten bald schon die ersten Anmeldungen zu den Gottesdiensten. Wann genau die Hirtengänge und die Eucharistiefeiern an den Weihnachtsfeiertagen stattfinden und welche Corona-Regeln gelten, gibt es in der Samstagsausgabe der Dülmener Zeitung zu lesen.

In allen städtischen Dienststellen gilt ab dem kommenden Montag die 3G-Regelung. Am besten sollen Anliegen telefonisch, online, per E-Mail oder Brief geregelt werden. Persönliche Besuche sind nur noch mit Terminvereinbarung möglich.



Die Zahl der Montagsspaziergänger, die damit ihren Protest gegen die Corona-Politik ausdrücken, ist zuletzt deutlich gewachsen. So waren in dieser Woche rund 200 Personen unterwegs, schätzte die Polizei. Wie die Kreispolizei die Treffen einschätzt und was sie in Zukunft tun will, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.



Eine drei Meter lange weiß-gelbe Python hat in Dülmen für Aufregung gesorgt. Ein Experte des Kreises fing das Tier zusammen mit der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag ein. Gesucht wird jetzt der Halter.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht für die Fußballer auf dem Programm. Unter anderem treffen Adler Buldern und Brukteria Rorup aufeinander. Das Spiel der Sportfreunde Merfeld in Zweckel wurde am Freitagabend abgesagt.

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de. Die Gewinn-Zahlen von Sonntag werden morgen um 7 Uhr auf der DZ-Homepage veröffentlicht.

Termine:

Samstag

10 bis 18.40 Uhr, Eisbahn geöffnet beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 19 Uhr Finale Stadtmeistschaft Lattln

13 bis 19 Uhr, Visbecker Lichter, Kapelle Visbeck



Sonntag

10 bis 19.40 Uhr, Eisbahn geöffnet beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt

11 bis 19 Uhr, Visbecker Lichter, Kapelle Visbeck

Wetter:

Heute ist es meist trocken mit einzelnen Regen- und Schneeregenschauern. Am Nachmittag wird es sonniger bei Temperaturen bis 5 Grad. Der Wind weht meist mäßig.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Nordlandwehr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.