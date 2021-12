Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die Gewinner des großen Adventsgewinnspiels der DZ stehen fest, im Bauausschuss wird beim Thema Bahnhof heftig gestritten, im Handel gilt am verkaufsoffenen Sonntag die 2G-Regel, und Freiwillige mit medizinischer Vorbildung werden für das geplante Impfzentrum gesucht: Das müssen Sie am Wochenende in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Freude bei Anke König, hier mit Sohn Linus, war riesig: Die Dülmenerin hat beim DZ-Adventsrätsel den ersten Platz belegt und freut sich damit über Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro. Insgesamt haben mehr als 1600 Leser teilgenommen. Die Namen aller Gewinner lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.



Nun sind die Bürger gefragt: Bei der Entscheidung des neuen Standortes für Kardinal-von-Galen-Hauptschule und die Herrmann-Leeser-Realschule kann sich nun jeder beteiligen. Denn die Stadt hat eine Online-Befragung freigeschaltet.

Heftig diskutiert wurde im Bauausschuss über die Probleme rund um die neue Brücke am Bahnhof, wo ein Rechtsstreit droht. So fordert die FDP mehr Informationen zur Sicht des beteiligten Stahlbauers - was aber sowohl bei der Verwaltung als auch den anderen Fraktionen auf große Ablehnung stieß.

Die Dülmener zeigen sich hilfsbereit: Rund 150 Freiwillige meldeten sich bereits für die geplante Impfstelle im Krankenhaus Dülmen. Die Stadt sucht daher jetzt vorrangig noch Freiwillige mit medizinischer Vorbildung.

Auf dem Waldfriedhof laufen die Arbeiten zum Errichten einer zweiten Urnenwand. Hier sollen 74 Kammern mit Raum für jeweils bis zu zwei Urnen entstehen. Die Reservierungsliste sei jetzt schon annähernd voll.

Ohne Druck, aber mit Robin Kettner, geht Bezirksliga-Spitzenreiter TSG Dülmen in das Spitzenspiel beim Liga-Zweiten FC Marl. Im Falle eines Punktgewinns wären die Blau-Gelben um Trainer Manfred Wölpper inoffizieller Herbstmeister.

Adventskalender Bürgerstiftung:

1197: 1 Gouda Bauernkäse Becker GmbH

0162: 1 Gutschein Wein Roth

0924: 1 Gutschein Dr. Graute’s Tiber-Apotheke

0342: 1 Dülmener Gutscheinbox junit.Design

0381: 1 Gutschein Schröers Privatrösterei

4329: 1 Gutschein Bock auf Wok

0546: 1 Dülmen-Gutschein Immo-Team Muck

1130: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

0197: 1 Ticket-Gutschein Dülmener Zeitung

2140: 1 iPhone SE 128 GB

4554: 1 Hafermastgans Farmers Food GmbH

0824: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de. Die Gewinnzahlen von Sonntag werden morgen um 7 Uhr auf der DZ-Homepage veröffentlicht.

Termine:

Samstag: 10 bis 19.40 Uhr, Eisbahn geöffnet beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 16 bis 18 Uhr Konzert „Heri goes Soul“

Sonntag: 10 bis 19.40 Uhr, Eisbahn geöffnet beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 13 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, in den Geschäften gilt 2G, 16 bis 18 Uhr „X-mas on the Roxx“

Wetter

Der Samstag wird wolkig und regnerisch. Immer wieder kommt es zu Schauern und Sprühregen. Die Temperaturen liegen bei bis zu 6 Grad. Der Wind weht schwach.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.