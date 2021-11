Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Sowohl in der Rodelhütte als auch bei städtischen Indoor-Veranstaltungen werden die Corona-Regeln strenger, bald gibt es die erste Frau an die Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken und 519 Hektar im Stadtgebiet kommen grundsätzlich für Windenergieanlagen in Frage. Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Sowohl in der Rodelhütte beim Dülmener Winter als auch bei städtischen Indoor-Veranstaltungen werden jetzt die Corona-Regeln verschärft. Daneben weitet das DRK in Dülmen die Öffnungszeiten seines Testzentrums aus.

Zum 1. Januar rückt Susanne Falcke erstmals eine Frau an die Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken. Über ihren Respekt vor dem Amt und die größten Herausforderungen sprach die Pfarrerin im DZ-Interview.

Der Dülmener Weihnachtsmarkt ist von heute an bis zum 19. Dezember geöffnet, montags bis freitag von 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr. Ein besonderes Jubiläum feiert dabei der KAB-Stand, den es seit 25 Jahren gibt. Ein Bericht dazu erscheint in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Insgesamt 519 Hektar im Stadtgebiet kommen, so sieht es ein aktueller Plan vor, grundsätzlich für Windenergieanlagen in Frage. Zuletzt hatte es einige Änderungen etwa bei den Abständen gegeben. Der entsprechende Plan zur Windenergie war in dieser Woche Thema in gleich zwei Ausschüssen. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Markus Becker plant einen neuen Hilfseinsatz im Kreis Euskirchen für die Flutopfer. Am 5. Dezember verteilt er dort Nikolaustüten.

Die DZ erfüllt wieder Weihnachtswünsche. Zum 52. Mal lädt sie in diesem Jahr ihre Leser zum großen Weihnachtsrätsel ein. Dabei warten 50 Gewinne im Gesamtwert von über 2000 Euro. Eine Sonderbeilage erscheint mit der heutigen Samstagsausgabe.

Vor dem Spiel ihres Lebens stehen die Wido-Kicker von Vorwärts Hiddingsel: Der Fußball-C-Ligist spielt am Sonntag in der Arena auf Schalke gegen Stadtlohn III. Mehrere Hundert Zuschauer werden eine einmalige Kulisse liefern. Alles Wichtige dazu auf den heutigen lokalen Sportseiten.

Termine:

10 bis 19.40 Uhr, Dülmener Winter, Eisbahn geöffnet auf dem Marktplatz, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt

Wetter:

Zwischen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern gibt es heute kaum Aufhellungen. Höchsttemperaturen sind bis zu 4 Grad. Der Wind weht meist schwach.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.