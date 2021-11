Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das Adventskonzert des Landespolizeiorchesters fällt auch in diesem Jahr aus. Die Gemeinde St. Viktor hat einen neuen Kirchenmusiker. Und die Fußballer der TSG Dülmen und von Brukteria Rorup treten im Pokal-Viertelfinale an.

Das müssen Sie wissen:



Das Adventskonzert des Landespolizeiorchesters fällt auch in diesem Jahr aus: Die Stadt Dülmen hat in Abstimmung mit dem Kreis Coesfeld die Veranstaltung abgesagt. Das Konzert war für Montag, 29. November, in der St. Viktor-Kirche geplant.



Neun Neuinfektionen gibt es am Freitag in Dülmen. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet im Gegenzug drei Genesungen. Somit steigt die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen auf 71 an.



Christophe Knabe ist ab dem 1. Januar der neue Koordinierende Kirchenmusiker an der katholischen Großgemeinde St. Viktor. Dort möchte er das musikalische Angebot in St. Viktor und Dülmen stärken. Bei einem ersten Besuch verschaffte sich der Luxemburger schon mal einen Überblick an seiner neuen Wirkungsstätte.



Im Viertelfinale des Kreispokals sind heute zwei Dülmener Fußball-Teams noch vertreten: Die TSG Dülmen mit Alexander Kock (r.) freut sich auf den Westfalenligisten GW Nottuln und Brukteria Rorup empfängt den Bezirksligisten FC Epe.



Termine:



Samstag



19 Uhr, „Dieses Mal was mit Niveau!“, plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie im Kolpinghaus, Münsterstraße 61



19 Uhr, 1. Vorrunde Lattln-Stadtmeisterschaft auf der Eisbahn auf dem Dülmener Marktplatz



Sonntag

15 Uhr, „Dieses Mal was mit Niveau!“, plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, im Kolpinghaus, Münsterstraße 61



17 Uhr, Lesung von Mark Fahnert aus seinem aktuellen Roman „Echo des Verrats“ im Druckhaus Dülmen, Wierlings Kamp 8



Wetter:



Am Samstag bleibt der Himmel weitgehend wolkig. Es ist diesig und mitunter fällt auch etwas Nieselregen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 12 Grad.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.