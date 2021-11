Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Wie werden die 2G- oder 3G-Regeln in Dülmen kontrolliert? Das verrät jetzt Jürgen Heilken in der DZ. Der Leiter des Ordnungsamtes berichtet, dass die meisten Dülmener Bürger und Gewerbetreibenden die Corona-Regeln sehr ernst nehmen würden.



36 Neuinfektionen im Kreis, davon neun in Dülmen: Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld gehen weiter nach oben. Und auch die Inzidenz steigt - allerdings nur leicht, und zwar auf 74,8.



Sehr beeindruckt zeigte sich Pat Wilson, Wirtschaftsminister des US-Bundesstaates Georgia, am Freitag bei seinem Besuch der Firma Becker Robotic Equipment. Inhaber Andries Broekhuijsen führte den Gast aus den USA, wo der Dülmener umfangreich investiert hat, durch sein Unternehmen.



Zusätzliche Motivation durch die Spielabsage der Vorwoche macht sich bei den Bezirksliga-Fußballern der TSG Dülmen breit. Seine Mannschaft sei heiß auf die Partie am Sonntag beim SC Hassel, berichtet TSG-Coach Manfred Wölpper.



Termine:



Samstag

17.30 Uhr, Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ der Caritas mit Lichtillumination und Begleitprogramm, Caritas-Haus, Ostlandwehr 107

20 Uhr, „Überragend“, Kabarett mit David Kebekus, Aula des Schulzentrums, Karten gibt es noch an der Abendkasse



Sonntag

12 Uhr Zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag, Charleville-Mézières-Platz

15 Uhr, „Dieses Mal was mit Niveau!“, plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, Kolpinghaus



Wetter:



Heute durchweg stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise fällt Regen oder Nieselregen. Nachmittags sind Auflockerungen möglich bei 10 oder 11 Grad. Mäßiger Südwestwind.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.