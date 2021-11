Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Steigende Inzidenzzahlen sowie Hiobsbotschaft von der Brückenbaustelle, gute Nachrichten vom Marktplatz und vom Skf-Neubau. Das müssen Sie am Wochenende in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:



Für Vorstand und Mitglieder des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) geht ein Wunsch in Erfüllung: ein eigenes Gebäude. Der erste Spatenstich ist getan, die Arbeiten am Kapellenweg können beginnen. Die Räume im Haus der Caritas sind zu klein geworden, denn Aufgaben und Mitarbeiterzahl beim SkF wachsen.

Hiobsbotschaft von der Bahnhof-Baustelle: Auch der zweite Versuch zum Einheben der neuen Brücke muss abgesagt werden. Welche Auswirkungen das auf das Gesamtprojekt haben wird, lasse sich noch nicht sicher sagen, so ein Sprecher.

Genau rechtzeitig sind jetzt am Marktplatz die Bauarbeiten beendet worden, sodass pünktlich mit dem Aufbau für den Dülmener Winter begonnen werden kann.

Es geht weiterhin nach oben mit den Infektionenzahlen, und zwar sowohl auf Kreisebene als auch in Dülmen. So wurden am Freitag vier neue Fälle bekannt.

Gut vorbereitet sieht Manfred Wölpper, Trainer der TSG Dülmen, seine Mannschaft auf das Bezirksliga-Topspiel am Sonntag beim Ligazweiten BV Rentfort. „Im Training haben die Funken gesprüht“, so der TSG-Coach, der alle Spieler an Bord hat.

Termine:

Samstag 13 bis 19 Uhr, Zehn Jahre Eisenbahnfreunde Bahnhof Buldern, 14 Uhr kleiner Festakt, alle 30 Minuten Führungen, Alter Bahnhof Buldern, im Gebäude gelten die 3G-Regeln 19 Uhr, Premiere „Dieses Mal was mit Niveau!“, plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, Kolpinghaus

Sonntag 15 Uhr, „Dieses Mal was mit Niveau!“, plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, Kolpinghaus



Wetter:

Am Vormittag werden die Wolken dichter, bei 14 bis 16 Grad breitet sich zeitweiliger, meist leichter Regen aus. Der Südost- bis Südwind weht mäßig bis frisch mit Böen.



Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der L 551.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.