Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Tarik Gündogdu ist einer von bundesweit 22 Führungspersönlichkeiten, die im Rahmen des DFB-Leadership-Programms fußball+ witergebildet werden. Und Norbert Dikomey, Leiter des Jugendamtes der Stadt Dülmen, erklärt, welche Auswirkungen die Veränderungen in der Gesellschaft haben, die Familien unter Druck setzen. Was Sie am Wochenende in Dülmen wissen sollten.

Der Bulderner Tarik Güdogdu (l.) traf seinen Mentor Ali Bish Peen in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. Im Rahmen des einjährigen Leadership-Programms fußball+ tauschen sich die beiden regelmäßig aus.

Das müssen Sie wissen:



Auf der Münsterstraße in Haltern hat es am Donnerstag einen Auffahrunfall gegeben. Drei Autos wurden dabei ineinander geschoben. Eine 67-jährige Frau aus Dülmen wurde nach Polizeiangaben dabei leicht verletzt, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.



In Dülmen sind weiterhin elf aktive Coronafälle bekannt. Das geht aus den Zahlen des Kreisgesundheitsamtes vom Freitag hervor. Die 7-Tages-Inzidenz für den Kreis Coesfeld beträgt laut Robert-Koch-Institut 13,6 (Vortrag 15,9).



Die Veränderungen in der Gesellschaft setzen Familien unter Druck, es kommt häufiger zu Krisen - und immer öfter sind Mehrfachhilfen notwendig. Das sind Gründe, warum die Stadt im nächsten Jahr davon ausgeht, mehr Geld für die Jugendhilfe ausgeben zu müssen, erläutert Nobert Dikomey im DZ-Interview.

Bei einem mehrtägigen Filmworkshop nach dem Motto „Dülmen goes Green“ schlüpften Dülmener Jugendliche in die Rolle von Reportern und Filmemachern. Beim Interview mit Dülmens Klimamanagerin gab’s sogar eine Fahrt im Dienstwagen.

Der Bulderner Tarik Gündogdu nimmt als einer von bundesweit 22 Teilnehmern am Leadership-Programm fußball+ des DFB teil. Bei der ersten Veranstaltung in Frankfurt traf er seinen Mentor Ali Bish Peen. Die Chemie habe sofort gestimmt.



Termine:



Samstag: 16 bis 20 Uhr, Secondhandmarkt für die Frau, einsA

Sonntag: 11 bis 16 Uhr, Musik- und Kunstflohmarkt auf dem Bendix-Gelände und im Forum Bendix



Wetter:



Zuerst grau, später löst sich der Nebel auf und die Wolken lockern auf, sodass sich die Sonne zeigt. Meist bleibt es trocken, Temperaturen bis 14 Grad und kaum Wind.



Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.



Die Autobahn Westfalen saniert auf der Autobahn 43 die Fahrbahndecke. Daher ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Lavesum in Fahrtrichtung Münster von Donnerstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr bis Freitag, 22. Oktober, um 6 Uhr gesperrt. Zudem wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es in einer Mitteilung. Eine Umleitung erfolgt via Rotem Punkt über die nachfolgende Anschlussstelle Dülmen.

In den Nächten von Montag, 18. Oktober, auf Dienstag, 19. Oktober, sowie Dienstag auf Mittwoch, 20. Oktober, und Mittwoch auf Donnerstag ist zudem in Fahrtrichtung Münster jeweils von 19 bis 6 Uhr die Tank- und Rast-Anlage Hohe Mark-Ost gesperrt. Auch hier ist auf der Hauptfahrtbahn in dieser Zeit nur eine Spur frei.