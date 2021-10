Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Fokussierung auf die Gewinnung von Strom im Leitantrag zur Erneuerbaren Energie und die Tatsache, dass Solarthermie nicht gefördert werden soll, hat die FDP zur Ablehnung des Leitantrags bewogen. Eine große Mehrheit im Rat hat er dennoch.

Tierwohl und Klimaschutz gehören für Beatrix Schulte Wien zusammen. Die Gründerin des Deutschen Instituts für Pferde-Osteopathie und frisch gekürte Klimapatin schildert im Interview, wie sie sich für den Klimaschutz einsetzt. Das reicht vom Verzicht auf Fotokopien bis zum Einsatz von Mehrweggeschirr bei Seminaren.

Was passiert mit dem Bronzerelief an der Kirchplatzmauer St. Viktor? Bleibt es, wo es ist oder bietet sich ein neuer Standort an? Der Bürgermeister sucht in dieser Frage auf Wunsch des Rates das Gespräch mit Pfarrdechant Markus Trautmann.

Sportergebnisse:

Fußball Bezirksliga:

Sportfreunde Merfeld - BV Rentfort 1:9 (1:5).

Termine:

Samstag 20 Uhr, Konzert in der Kapelle Visbeck im Rahmen des Münsterland-Festivals

Sonntag 15 bis 17 Uhr Familiennachmittag „Spielen wie früher“ im einsA

Wetter:

Hochnebelfelder lösen sich rasch auf und dann scheint die Sonne, dazu ein strahlend blauer Himmel. 15 bis 17 Grad. Der Wind kommt teils böig aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute auf der L 551.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.