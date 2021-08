Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die NRW-Bauministerin besichtigt Wohnungen, die DZ hat den Umweltbaubegleiter für die B 67 besucht und am einsA steigt heute ein Büchermarkt. Vor allem aber: Für die Fußballer stehen am Wochenende nach fast 300 Tagen Zwangspause beim DFB-Pokal endlich mal wieder Pflichtspiele an.

Das müssen Sie wissen:



NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach sah sich die Fortschritte am Wohnquartier am Haselbach und im Modernisierungsprojekt Wohnen am Windmühlenberg an. Das Land unterstützt beide Maßnahmen. Ziel: bezahlbarer Wohnraum schaffen und Nachhaltigkeit fördern.



Stefan Schwenzfeier ist Umweltbaubegleiter auf der Baustelle der B 67. Nicht nur die Tiere behält er während der Arbeiten im Blick. Landschaftsbild, Luft, Wasser, Boden, Tiere, Menschen, Pflanzen - das ist die Liste seiner „Schutzgüter“. Auch bei den Baubesprechungen ist er regelmäßig dabei. Jetzt hat ihn die DZ begleitet.



In der kommenden Woche macht das Impfmobil des Kreises erneut Station in Dülmen und den Ortsteilen. Dort steht es jeweils an den Feuerwehrgerätehäusern. Und auch bei der Büchermeile Anfang September ist das Impfmobil dabei.



Sechs Abende mit Straßentheater, zwei Konzerte - und weit über 3000 Zuschauer. Das ist die Bilanz des Dülmener Sommers 2021, der in dieser Woche zu Ende gegangen ist. Wie die Besucher auf das Hygienekonzept reagiert haben und was die häufigste Reaktion der Künstler war, das verrät Karsten Friebel vom Kulturteam im DZ-Interview, zu lesen in der Samstagsausgabe.



So viele neue Corona-Fälle pro Tag wurden zuletzt im Mai gemeldet: 19 neue Ansteckungen gibt es im ganzen Kreis. Das hat auch Folgen für die Inzidenz, die am Freitag auf 22,2 stieg.



Nach 294 Tagen Zwangspause steht das erste Pflichtspiel wieder auf dem Programm. Am Wochenende wird die erste Runde des DFB-Pokals auf Kreisebene ausgetragen. Bei den Fußballern ist die Vorfreude groß.



Sportergebnisse

Tespiele: TSG Dülmen - TuS Sinsen 2:2 (2:0)

Vorw. Hiddingsel - VfL Senden III 2:0 (0:0)

Termine:



Samstag

10 bis 16 Uhr, Büchermeile von Ex libris auf dem Markt der Möglichkeiten



Sonntag



18 Uhr, Klavierkonzert mit dem Duo des Alpes im Haus der Klaviere Gottschling, es gibt eine Abendkasse, Karten können jedoch auch vorab unter Tel. 02590/915951 oder E-Mail info@gottschling-klaviere.de reserviert werden (Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein)



Wetter:



Heute wartet ein freundlicher und trockener Wechsel aus Sonne und Wolken bei bis zu 24 Grad. Der Wind weht schwach, am Nachmittag mäßig mit Böen aus West.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.