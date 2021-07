Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Gute Nachrichten von der Bahnhof-Brücke: Die Arbeiten gehen hier nach wochenlanger Pause weiter. Die Stadt Dülmen hat die Baustelle wieder freigegeben. Die Hoffnung ist groß, dass die Brücke zur Sperrpause Anfang November fertig ist.



Gut angenommen wurde das Impfmobil des Kreises Coesfeld in den Ortsteilen. In Rorup fand jetzt der letzte Termin statt. Insgesamt wurden an den fünf Terminen rund 250 Impfungen verteilt. In vier Wochen wird das Impfmobil dann erneut durch die Ortsteile fahren, um die Zweitimpfungen durchzuführen.



Langsam steigen die Corona-Zahlen weiter an: Zwei neue Infektionen gab es am Freitag in Dülmen, kreisweit sind es acht. Die Inzidenz liegt jetzt bei 11,3.



Zu einer Benefizparty am letzten Samstag im Juli laden Klaus Göckener (MP Veranstaltungstechnik), Albert Fimpeler jun. (Fimpeler Zeltverleih) und Andreas Scheipers (An‘ Koppel Steen) die Dülmener in den Biergarten der Gaststätte An‘ Koppel Steen ein.



Eine Flut-Katastrophe wie in der Eifel? Das kann in Dülmen so wahrscheinlich nicht passieren. Jochen Gerle vom Tiefbauamt erklärt im DZ-Gespräch, warum das so ist.



Lange lag das Gelände der ehemaligen „Biker´s Farm" am Bulderner See brach. Doch jetzt kommt wieder Leben ans Seeufer: Nach der Seescheune ist nun auch der Biergarten eröffnet.



Die TSG Dülmen steht heute beim COE-Cup im Finale und trifft auf Gastgeber SG Coesfeld 06. Im Halbfinale setzten sich die Blau-Gelben mit 2:0 gegen den SC Reken durch. Alexander Kock erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:0.



Termine:



Testspiele der Fußballer am Wochenende in Dülmen:

TSG Dülmen III - SuS Hochmoor II, Samstag, 15 Uhr. Adler Buldern - Union Lüdinghausen Sonntag 15 Uhr. SF Merfeld II - Gescher IV Sonntag 13 Uhr. Vorwärts Hiddingsel - SG Coesfeld 06 II Sonntag 13 Uhr.



Wetter:



Heute erst freundlich, ab Mittag mehr Wolken, später auch einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter bei 26 bis 28 Grad. Abseits der Gewitter weht schwacher Wind.



Verkehr:



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.