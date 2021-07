Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Der Archäologe Dr. Gerard Jentgens und Pfarrdechant Markus Trautmann sind in und bei einer Baugrube, die nahe der Marienstatue auf den Kirchplatz liegt, und die den Blick auf das freigelegte Fundament der alten Lateinschule freigibt. Einen ausführlichen Bericht über die Grabungen lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.



Cantuccini gegen English Cake, Eros Ramazotti gegen die Rolling Stones, Amalfi-Küste gegen die Scilly Islands. Die DZ hat die beiden Finalisten der Fuball-EM, Italien und England, mal nicht im Fußball, sondern in anderen Disziplinen gegeneinander antreten lassen. Das Ergebnis ist eindeutig.



Endlich wieder tanzen! Das erlauben die gelockerten Corona-Maßnahmen. Der Event-Biergarten im Dernekamp hat dazu auch gleich die passende Veranstaltung geplant: Heute Abend findet die „Back to the 80s“-Party statt.



Die Fußballer der Sportfreunde Merfeld müssen in der Bezirksliga-Staffel 14 bleiben. Das ergab die Staffeleinteilung, die der Fußballverband am Freitag veröffentlichte. Die Grün-Gelben hatten eine Versetzung in die Staffel 11 beantragt.



Die Sommeraktion von Dülmen Marketing geht in die zweite Runde: Wer am Wochenende in der City einkauft, hat die Chance einen von 100 Gutscheinen für ein Dülmener Geschäft zu erhalten.



Gute Nachrichten von der Corona-Front: In Dülmen ist die Zahl der aktiven Fälle deutlich gesunken - von 16 auf jetzt nur noch drei.



Termine:



Freundschaftsspiele Fußball: Brukteria Rorup - E. Stadtlohn 15 Uhr. A. Appelhülsen - GW Hausdülmen 14.30 Uhr. DJK Rödder - SF Merfeld 15 Uhr. Adler Buldern II - Br. Rorup II 15 Uhr. BW Wulfen II - DJK Dülmen II Samstag 13 Uhr. TuS Sythen II - DJK Rödder II 12.30 Uhr. Alle Spiele werden, wenn nicht gesondert ausgewiesen, am Sonntag angepfiffen.



Sommerturnier des RV Dülmen am Samstag ab 8 Uhr (nur Dressurwettbewerbe) und am Sonntag ab 8.30 Uhr (nur Springwettbewerbe) auf dem ehemaligen Kasernengelände.



Wetter:



Heute erst freundlich, später ziehen Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Bei 23 bis 25 Grad ist der umlaufende Wind vorerst nur schwach unterwegs.



Verkehr:



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.