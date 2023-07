Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Die ersten Autos werden erst im September über die neu gebaute B 67 rollen, die Stadt hat das Kulturprogramm vorgestellt, und ein Dülmener Sportler freut sich auf seine Japan-Reise: Das ist am Wochenende wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Die derzeit gesperrte Auffahrt von der B 474 auf die A 43 in Fahrtrichtung Münster wird am Montag freigegeben. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten: Die Freigabe des ersten Abschnitts der B 67 verzögert sich weiter.

Die Stadt hat das neue Kulturprogramm veröffentlicht: In der Spielzeit 23/24 kommen sowohl bekannte Gesichter als auch einige Geheimtipps nach Dülmen.

Bier und Wein, Geschirr und Gläser, Deko und Verkaufsartikel: Der Keller des Restaurants Haus Waldfrieden dient vor allem als Lager. Aber hier unten gibt es auch so einiges an Kuriositäten zu entdecken, zeigt sich beim Rundgang mit Ulrike Knepper - zum Beispiel ein ausrangierter Bierwärmer.

Skeptiker gab es mehr als genug. Doch mit ihrer Einschätzung, dass in Dülmen nie mehr Autos der absoluten Luxusklasse gebaut werden, könnten sie sich nachhaltig geirrt haben. Denn: 200 Luxusfahrzeuge sollen im nächsten Jahr in Dülmen in Handarbeit gebaut werden.

Sie waren nicht zu übersehen. Und nicht zu überhören. „Heute ist kein Arbeitstag, heute ist ein Streiktag“, skandierten die rund 150 Frauen und Männer in den leuchtend gelben Westen, die am Freitagmittag durch die Innenstadt zogen. Am heutigen Samstag geht der Streik im Einzelhandel weiter.

Lukas Helmer ist überwältig: Der 25-Jährige, der Anfang August an der Schwimm-Weltmeisterschaft der Masters in Japan teilnimmt, erfährt gerade viel Unterstützung für seinen Sport. Zahlreiche Sponsoren unterstützen seine Reise.

Termine:

Samstag

15 Uhr, Start Hoffnungsmarsch der kfd an der Kirche Heilig Kreuz

17 Uhr, Stoppelfest von Landwirten, Landfrauen und Landjugend Buldern, Auftakt mit Gottesdienst, dann Kinderaktionen und Grillen, Hof Lechler in Limbergen 37

17 Uhr, Schützenfest Hausdülmen, Hochamt in der Kirche, 18 Uhr Antreten am Burgplatz, 20.30 Uhr Festball im Zelt

Sonntag

11 und 16 Uhr, Monstertruck-Stuntshow auf dem Marktkauf-Parkplatz

12.30 Uhr, Schützenfest Hausdülmen, Antreten auf dem Burgplatz und Umzug durchs Dorf, ab 15 Uhr Königsschießen, 20.30 Uhr Proklamation im Zelt und Festball

14.30 Uhr, öffentliche Führung durch die Ausstellung „Dialog ohne Worte“ von Hans-Jürgen Vorsatz, Heilig-Kreuz-Kirche

Wetter:

Teils aufgelockert, teils wolkig. Schauer sind anfangs nur vereinzelt unterwegs, ab Mittag dann vermehrt. Bei 20 bis 22 Grad weht mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrung des Dernekämper Höhenweges wegen Sanierungsarbeiten.