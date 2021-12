Was ich am Silvester in Dülmen wissen muss

Beim Bahnhof bleibt der Bürgermeister Optimist, es gibt neue Impftermine, und zum Jahreswechsel zieht die DZ Bilanz: Das müssen Sie an Silvester wissen.

Das müssen Sie wissen:



Wird der Bahnhof fristgerecht bis Anfang November 2022 fertig? Carsten Hövekamp ist dabei zuversichtlich. Im großen Interview mit der DZ verrät er, dass die Deutsche Bahn bereits eine neue Sperrpause im Frühsommer in Aussicht gestellt hat. Das gesamte Interview gibt es in der Silvesterausgabe zu lesen.



Ab sofort können neue Termine bei der Impfstelle im Dülmener Krankenhaus gebucht werden. Dort haben die Verantwortlichen das Angebot jetzt um vier Wochen, bis Mitte Februar, verlängert. Termine können ab sofort online gebucht werden.



Das Böllerverkaufsverbot ärgert Pyrotechniker Wolfgang Stabe. „Normalerweise stehen bei uns Silvester fünf Feuerwerke an, im ganzen Dezember sogar 50. In diesem Jahr kann nur ein einziges stattfinden“, sagt er. Tierfreunde hingegen freuen sich, dass Silvester böllerarm sein wird, denn Tieren mache der Krach oft Angst.



Bei einer Umfrage wollte DZ-Volontärin Tatjana Thüner wissen, was die ganz persönlichen Ups und Downs des vergangenen Jahres waren, wie heute Abend Silvester gefeiert wird oder was sich die jungen Dülmener für 2022 wünschen. Alle Antworten der jungen Dülmener hierzu lesen Sie in der heutigen DZ-Ausgabe.



Die Dülmenerin Chantal Lange betreibt auf der Kanareninsel Lanzarote mit ihrem Lebensgefährten Gery Clusa die eigene Tauchschule „Scuba-Legends“, führt Tauchgänge in kleinen Gruppen durch und erfüllt sich damit einen Lebenstraum.



Heute findet der letzte Wochenmarkt des Jahres statt. Allerdings ist dieser etwas kürzer - die Stände haben von 7.30 bis 11 Uhr auf dem Königsplatz geöffnet.



Die Dülmener Zeitung zieht Bilanz: Wie viele Ausgabe, wie viele Seiten wurden produziert, wie viele Themen aufgegriffen. Daneben berichten die vier Redakteure Claudia Marcy, Patrick Hülsheger, Jürgen Primus und Kristina Kerstan in der Silvesterausgabe von ihren ganz persönlichen Momenten 2021.



Die Dülmener Zeitung wünscht all ihren Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2022.



Termine:



Eisbahn an Silvester geöffnet von 10 bis 18 Uhr, an Neujahr von 14 bis 18 Uhr, am 2. Januar von 10 bis 19.40 Uhr, 2G und Maskenpflicht.



(Angaben ohne Gewähr: Am Donnerstag war die Eisbahn wegen zu hoher Außentemperaturen geschlossen)



Wetter:



Vormittags Auflockerungen und etwas Sonne, ehe erneut Wolken aufziehen, stellenweise fällt bei 13 bis 15 Grad Regen. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.