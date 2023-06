Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die medizinische Diagnose vor fünf Jahren hätte für Michael Burzywoda schlimmer kaum sein können - ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Nach einem zunächst moderaten Krankheitsverlauf kommen die Schübe in immer kürzeren Abständen. Dazu wird die Motorik immer mehr eingeschränkt. Aber seine Arbeitskollegin Kathrin Liskatin-Schwohnke hat sich ein großes Ziel gesetzt.

Kurz vor den Sommerferien sorgt die Abordnung von gleich drei Lehrerinnen des Roruper Standortes der Anna-Katharina-Emmerick-Schule (AKE) für erhebliche Unruhe bei einigen Eltern. Regina Theopold, die im November 2022 die Leitung der Grundschule mit den zwei Standorten in Dülmen (Nähe düb) und Rorup übernommen hat, erklärt das weitere Vorgehen.

Bei der Suche nach einem vermissten Mann am Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen hat am Samstag auch die DLRG Dülmen geholfen. Bis zum Abbruch der Suche am später Samstagabend war 70-Jährige noch nicht gefunden. Weil die Kräfte auch am Sonntag erfolglos blieben, soll am Montag weiter gesucht werden.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Samstagmorgen dafür gesorgt, dass ein Unfallfahrer in Hausdülmen schnell ermittelt werden konnte. Der Fahrer stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss.

Lukas Helmer (25) von den Wasserfreunden Dülmen startet für „Team Germany“ bei der Schwimm-WM in Japan. Zusammen mit Vereinskamerad Johannes Grigo, der als sein Trainer fungieren wird, geht es am 1. August los.

Wetter:

Von Tagesbeginn kann sich bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Temperaturen von 18 bis 26 Grad. Am Abend bilden sich vereinzelt Wolken.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenweg: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße

Vollsperrung der Kreisstraße 4 zwischen Senden und Buldern im Kreuzungsbereich der Landstraße 835, Umleitung ist eingerichtet