Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Schöne Überraschung beim großen Umwelttag, es wird weniger weggeworfen. Den nächsten Schritt sind die Bürgerschützen gegangen und Baustart in Rorup.

Viele Dülmenerinnen und Dülmener haben Müll in der Natur gesammelt, so auch im Dernekamp.

Das müssen Sie wissen:

Fahrradaktivisten werden am heutigen Montag, 13. März, von 8 bis 11 Uhr sieben städtische Pkw-Stellplätze am Ärztehaus blockieren und zeitweise zu Stellflächen für Fahrräder umwandeln.

Die Bürgerinnen und Bürger werden offenbar immer umweltbewusster – zumindest, was den Umgang mit Müll angeht. Bierdosen, Zigarettenkippen oder alter Hausrat werden seltener „Teil der Landschaft“, wie der Umwelttag deutlich gemacht hat. Mit steigenden Kosten haben die Schützenvereine zu kämpfen.

Wie in vielen Bereichen sind die Ausgaben der Vereine im vergangenen Jahr in die Höhe gegangen. Der Bürgerschützenverein reagierte darauf nun bei seiner Mitgliederversammlung.

Leseratten und Schnäppchenjäger aufgepasst: Heute startet ein großer Flohmarkt in der Stadtbücherei. Für kleines Geld gibt es ausgesonderte Bücher aus dem Bestand der Bücherei oder gespendete Bücher sowie weitere Medien. Der Flohmarkt geht bis zum 1. April und ist jeweils zu den Öffnungszeiten geöffnet.

Mehrere kranke und nicht mehr standsichere Linden mussten nach Auskunft des Kreises Coesfeld im Jahr 2021 zwischen Kreisverkehr Hiddingseler Straße und Olfener Weg gefällt werden. Ab heute kommt Ersatz.

Seit Jahren laufen bereits die Planungen - jetzt geht es endlich los mit dem Bau des Pumptracks am Sportplatz in Rorup. Am heutigen Montag beginnt eine Firma mit der Einrichtung der Baustelle.

Einen 4:3-Sieg nach 0:3-Pausenrückstand fuhren die Sportfreunde Merfeld in der Bezirksliga ein. Ähnlich spannend machte es Brukteria Rorup, die nach einer 3:0-Führung zunächst das 3:3 kassierte, am Ende aber ebenfalls mit 4:3 erfolgreich waren.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

Sportfreunde Merfeld - Westfalia Osterwick 4:3

Kreisliga A:

DJK Rödder - Vorwärts Lette 1:0 Brukteria Rorup - Fortuna Seppenrade 4:3 DJK Dülmen - Turo Darfeld 3:4 VfL Billerbeck - GW Hausdülmen 1:1 SW Holtwick - Adler Buldern 3:1 Union Lüdinghausen - TSG Dülmen II 2:1

Kreisliga B:

SW Holtwick II - Adler Buldern II 1:1 Sportfreunde Merfeld II - Westfalia Osterwick II 2:0 DJK Dülmen II - BW Lavesum 3:1

Wetter:

Morgens regnet es bei 10 Grad. Am Mittag überwiegend blauer Himmel mit vereinzelten Wolken, das Thermometer klettert auf 16 Grad. Abends dichte Bewölkung.

Verkehr

A 43: In der Nacht auf Dienstag sind von 19 bis 5 Uhr Auf- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Dülmen gesperrt, Fahrtrichtung Wuppertal.

Sanierung Dernekämper Höhenweg: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße