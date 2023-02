Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Emotionale Momente gab es beim Friedensgebet in der Kirche Heilig Kreuz zum Jahrestag des Einmarsches von Russland in die Ukraine.

Das müssen Sie wissen:

In gleich zwei Fachausschüssen, dem Ausschuss für Jugend und Familie sowie dem Ausschuss für Schule und Bildung, wird im März über die dreiwöchige Schließung der Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Dülmen und Ortsteilen in den Sommerferien 2023 gesprochen. Die Stadt lehnt eine Elternbefragung zum Betreuungsbedarf in der Zeit ab.

Auch wenn die Bürgerschützen Dülmen erst in dreieinhalb Jahren 475 Jahre alt werden, so muss das Jubiläum gut vorbereitet sein. Zum ersten Mal traf sich der Arbeitskreis um den Vorsitzenden Florian Kübber. Geplant ist ein großer Festumzug.

Bei dem Benefiz-Kinoabend des SI Clubs Dülmen wird nicht nur ein Film von Franka Potente gezeigt: Die Schauspielerin und Regisseurin, die schon lange mit ihrer Familie in Los Angeles lebt, wird dort auch zu Wort kommen. Und zwar in einem Exklusivinterview, das sie der Dülmener Journalistin Sara Schwedmann gegeben hat.

Ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine hatten die evangelische und katholischen Kirchengemeinden Dülmen zu einem Friedensgebet in die Heilig-Kreuz-Kirche eingeladen. Besonders emotional war der Moment, als die ukrainische Nationalhymne gespielt wurde und alle aufstanden.

Sportergebnisse:

Landesliga:

SpVg. Beckum - TSG Dülmen 2:3

Bezirksliga:

Sportfreunde Merfeld - Eintracht Coesfeld 4:0

Kreisliga A:

DJK Rödder - Adler Buldern 4:3 DJK Dülmen - GW Hausdülmen 2:1 Brukteria Rorup - Borussia Darup 1:1 VfL Billerbeck - TSG Dülmen II 3:1

Kreisliga B:

Adler Buldern II - SW Beerlage 0:4 DJK Dülmen II - Eintr. Coesfeld II 3:1

Wetter:

Zunächst klar und frostig, später bewölkt es sich etwas. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Nachmittag zwischen 4 und 6 Grad. Der Nordostwind frischt stark böig auf.

Verkehr:

Autofahrer aufgepasst: Heute beginnen die Arbeiten zur Sanierung des Dernekämper Höhenweges zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße. Die Straße ist hier für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Der Anliegerverkehr bleibe möglich, versichert die Verwaltung.