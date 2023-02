Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Der Wunsch nach einem Radweg an der K 13 bei Kirchspiel-Ortsvorsteher Michael Kuhmann ist groß. Durch die Deponie würde der Lkw-Verkehr künftig voll zunehmen. Allerdings sieht es nicht danach aus, als ob der Radweg schnell kommen wird. Was die Gründe dafür sind, lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Montag.

Gut gefüllt war das Kolpinghaus am Samstagabend. Schon im Vorverkauf waren alle 400 Karten für die Ü30-Karnevalsparty vergriffen.

Seit dem 1. Dezember arbeitet Sabine Schmehl im einsA, um kulturelle Angebote zu entwickeln, die verschiedene Generationen ansprechen und zusammenführen. Zudem unterstützt sie das Kulturteam der Stadt Dülmen - zum Beispiel bei großen Veranstaltungen auf dem Marktplatz. Die DZ hat mit ihr gesprochen.

Der in den 80er-Jahren vom Architekten und Stadtplaner Prof. Josef P. Kleihues entwickelte und gebaute Gebäudekomplex mit dem Haus Sankt Benedikt, in dem sich ein Teil der Jugendbildungsstätte befindet, und der Kloster-Gaststätte in Gerleve wird jetzt kernsaniert. Die Arbeiten beginnen Anfang März. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von 15 Monaten.

Am Sonntag, 19. März, wird in St. Joseph das Patronatsfest gefeiert. Und dann steht vor allem ein Thema im Mittelpunkt: Wie geht es langfristig weiter mit der Kirche St. Joseph? So lädt die Gemeinde ab 16 Uhr an dem Tag zu einer Informationsveranstaltung in der Kirche ein.

Bei der Mitgliederversammlung erweiterte die CDU Buldern den Vorstand: Nun gibt es 13 Beisitzer statt wie bisher zehn. Besonders freue man sich über die drei neuen jungen Damen, so Vorsitzende Veronika Büscher.

Das erste Pflichtspiel auf dem neuen Kunstrasen verloren die A-Liga-Fußballer der DJK Rödder deutlich. Im Nachholspiel unterlagen Carlos Fliss und Co. dem Bezirksliga-Absteiger Union Lüdinghausen deutlich mit 0:5. Im vorgezogenen Meisterschaftsspiel gewannen die C-Liga-Kicker von Vorwärts Hiddingsel mit 2:0 gegen Union Lüdinghausen III.

Sportergebnisse:

DJK Rödder - Unioen Lüdinghausen 0:5

V. Hiddingsel - Union Lüdinghausen III 2:0

FC Gievenbeck - TSG Dülmen 2:3

Adler Buldern II - GW Hausdülmen 0:4

SF Merfeld II - SV Illerhusen 1:0

DJK Dülmen - BSV Roxel II 3:1

ETuS Haltern - TSG Dülmen II 3:1

TuS Sythen - GW Hausdülmen 6:2

Br. Rorup - Polonia Münster 4:1

Termine

18 Uhr, Karnevalsparty im Kolpinghaus

Wetter:

Trotz dichter Wolken ist Regen heute eher die Ausnahme. Bei Höchsttemperaturen von 13 Grad weht der Südwestwind frisch mit starken Böen von 45 bis 65 km/h.