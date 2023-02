Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Ein Rekordergebnis meldet die Kolpingsfamilie Dülmen bei der Altkleidersammlung, die Kinderärztin Dr. Nuray Örge hält über ihren Verein Kontakt zu Ärzten in den Erdbebengebieten und Bürgermeister Carsten Hövekamp lädt zur Fragestunde im Internet.

Am Sportzentrum Süd warteten freiwillige Helfer auf die gesammelten Altkleidertüten.

Das müssen Sie wissen:

Über 14 Tonnen gespendeter Altkleider kamen bei der Straßensammlung der Kolpingsfamilie Dülmen am Samstag zusammen. Etwa 60 Helfer waren dabei auf den elf Fahrzeugen oder am Sammelpunkt im Sportzentrum Süd im Einsatz.

Kinderärztin Dr. Nuray Örge ist ausgebildete Katastrophenmedizinerin. Das ermöglicht ihr trotz aller Betroffenheit einen professionellen Blick auf die Lage im türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Mit ihrem Verein zur Förderung der zeitgemäßen Lebensweise sammelt sie Spenden und steht mit Ärzten vor Ort in Kontakt.

Unter dem Titel „Frag Carsten“ startet die Stadt heute ein neues Format auf ihren Social-Media-Kanälen. Bürgermeister Carsten Hövekamp beantwortet in einem Livestream Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu städtischen Themen. Wer mit dabei sein möchte, schaut heute von 17 bis 17.30 Uhr auf der Facebook- oder der Instagram-Seite der Stadt vorbei. Fragen können im Live-Stream über die Kommentarfunktion gestellt oder vorab per Email an buergermeister@duelmen.de gesendet werden.

Mit Leidenschaft erkämpften sich die Landesliga-Kicker der TSG Dülmen einen 2:0-Erfolg gegen starke Wettringer. Diese waren zwar in ihren Mitteln limitiert, aber immer gefährlich. Die Treffer erzielten Robin Kettner und Noah Ivanovic. Die SF Merfeld verbesserte sich durch ein 1:1 beim VfL Ramsdorf in der Bezirksliga auf Rang zwei. Den Ausgleich kassierten die Grün-Gelben erst in der 97. Minute.

Sportergebnisse:

TSG Dülmen - V. Wettringen 2:0 (1:0)

VfL Ramsdorf - SF Merfeld 1:1 (0:0)

DJK Rödder – SuS Legden 1:1 (0:1).

ETuS Haltern – GW Hausdülmen 2:2 (0:1).



TSG Dülmen II – SV Herbern II 2:2 (2:2).



Fortuna Seppenrade II – Vorwärts Hiddingsel 3:4 (1:1).

DJK Dülmen II - SV Illerhusen 2:4 (1:0)

VfL Senden II - DJK Dülmen 2:3 (0:2).

Wetter

Zunächst trüb bei nur wenig Sonnenschein. Im Tagesverlauf lösen sich die Wolken auf bei Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad und schwachem Südostwind.