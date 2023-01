Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die IDU kürte Jürgen Steinberg beim Neujahrsempfang zum „Unternehmer des Jahres“. Seine Vorgänger Beatrix und Andreas Böckmann lobten ihn in ihrer Laudatio auch über seinen Job hinaus. Außerdem durfte sich ein Unternehmen über den Titel „Newcomer des Jahres“ freuen.

Die KAB Viktor-Heilig Kreuz, St. Antonius Merfeld und St. Joseph beendete nach 26 Jahren aus Altersgründen und mangels Nachwuchs mit Wehmut die Erfolgsgeschichte vom Verkauf auf dem Dülmener Weihnachtsmarkt. „In 26 Jahren Weihnachtsmarkt haben wir Spendengelder in Höhe von insgesamt 45.000 Euro für den guten Zweck erwirtschaftet“ blickte Viktor Becks von der KAB St. Joseph zurück.

Für Pfarrer Sebastian Renkhoff stand am Sonntag ein ganz besonderes Ereignis an. Superintendentin Susanne Falcke führte ihn in der Christuskirche in die erste Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde ein. Für ihn bedeutete das vor allem: Endlich ankommen.

Sportlich trennten sich Brukteria Rorup und der SV Greven II in der Tischtennis-Bezirksklasse nach über vier Stunden Spielzeit mit 8:8. Doch ein Aufstellungsfehler bei den Doppeln dürfte für einen 9:0-Erfolg der Roruper sorgen.

Wetter:

Der Tag startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Immer wieder kommt es zu Schauern. Es wird bis zu 9 Grad. Dabei weht Nordwestwind mit starken Böen.