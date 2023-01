Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

„Bonjour“ und „guten Abend“ begrüßt Annette Holtrup die Gäste im EinsA: Genau 60 Jahre ist es her, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Elysée-Vertrag in Paris unterschrieben haben. Genau solange besteht die Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mezieres. Wie ist der aktuelle Stand?

Das Patronatsfest Swine Tüns hat in Merfeld nach wie vor einen großen Stellenwert. Nach zweijähriger Coronapause hatten sich am Sonntagmorgen nach dem Festhochamt viele Bürgerinnen und Bürger im Pfarrheim eingefunden, um sich auszutauschen, das ein oder andere Getränk zu genießen und zu erfahren, was in Merfeld in den nächsten Monaten geplant ist.

Das Augen-Zentrum-Nordwest hat sich am Standort Dülmen personell neu aufgestellt. Neu im Team ist seit dem 1. Januar Dr. Dorothee Heming. Die Fachärztin löst nach Auskunft des Zentrums Dr. Hubert Cordesmeyer ab. Die Praxisleitung hat Dr. Melissa Meyer zu Hörste übernommen, die seit 2017 in der Dülmener Praxis tätig ist.

„Mondsprungschanze Richtung Viktorkirche“ hat Fotografenmeisterin Maria Nitschmann ihr Foto des Jahres 2022 genannt. Es ist spontan entstanden - nach einem Blick aus dem Fenster in den verwunschen wirkenden Abendhimmel. „Das muss ich aufnehmen“, dachte die Fotografin, als sich ihr dieser zauberhafte Anblick bot.

Die Situation hat sich etwas entspannt - doch es fehlen immer noch 63 Fußball-Schiedsrichter im Kreis. So können weiterhin nicht alle Spielklassen mit einem offiziellen Spielleiter besetzt werden. Die Dülmener Clubs stehen vergleichsweise gut da.

Sportergebnis

Testspiel: DJK Dülmen - SF Merfeld 1:3 (1:1). Tore: 0:1 und 1:2 Tim Göckener (4. und 78., Strafstoß.), 1:1 Andrej Sachabutdinov (17.), 1:3 Simon König (85.)

Wetter

Die Sonne ist heute voraussichtlich nicht zu sehen bei Werten von 1 bis zu 3 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 19 und 24 km/h erreichen.