Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Zwischen 0.30 und 4 Uhr war der Löschzug Dülmen-Mitte an Neujahr fast im Dauereinsatz. Auch andere Einheiten der Feuerwehr waren bei insgesamt fünf Einsätzen gefragt. So brannte etwa an der Tiberstraße ein Pkw in einer Garage. Mehr zu tun als in den Vorjahren hatten auch Rettungsdienst und Polizei.

Mit flotter spanischen Musik klang das Jahr 2022 musikalisch in Dülmen aus. Denn beim traditionellen Silvesterkonzert stand dieses Mal die iberische Halbinsel im Mittelpunkt. Und das schwungvolle Programm begeisterte das Publikum.

Auf den letzten Metern hat das Jahr 2022 noch einen zweiten Wetter-Rekord aufgestellt. Denn noch nie war es so warm im Dezember wie am Silvestertag. Daneben war 2022 auch ein Jahr mit viel Sonne. Mehr zur Wetterbilanz in der aktuellen Ausgabe.

Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause laufen aktuell wieder die Vorbereitungen für die Karnevalsprunksitzung der Nieströter Schützen. Diese findet am Samstag, 4. Februar, statt. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits am heutigen Montag bei KKW Schul- und Bürobedarf, Dammweg 27.

Was haben sich die Sportlerinnen und Sportler in Dülmen für das neue Jahr vorgenommen. Die DZ hat insgesamt zehn Aktive einmal nach ihren Vorsätzen gefragt. Die Antworten fielen unterschiedlich aus: Dabei sind große und kleine Vorhaben.

Termine:

Dülmener Winter: 10 bis 19.40 Uhr, Eislaufen für alle

Wetter:

Zunächst dicht bewölkt und nass, zum Nachmittag zieht der Regen ab, dazu 12 oder 13 Grad. Der mäßige bis frische Südwest- bis Westwind bringt starke Böen.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten