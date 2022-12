Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Die Landwirte begeistern mit ihren geschmückten Traktoren, bei Buldern hält ein Großbrand die Feuerwehr auf Trab, und am Kirchplatz-Weihnachtsmarkt gibt es viel Händler-Kritik: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Parallel lief zwar das WM-Finale, aber trotzdem bevölkerten zahlreiche Schaulustige am Sonntagabend die Strecke bei der Lichterfahrt der Dülmener Landwirte. Über 150 bunt geschmückte Traktoren waren für den guten Zweck unterwegs.

Zu einem Großeinsatz rückte die Feuerwehr am Sonntag in die Dorfbauerschaft aus. Hier brannte eine Scheune mit Stroh, zwei Kälber kamen ums Leben. Daneben ist der Sachschaden groß. Den rund 80 Einsatzkräften machte bei den Löscharbeiten zudem die eisige Kälte zu schaffen.

Wer gewinnt? Die Polizei. Das stand bereits vor dem Finale beim Cup der Hilfsorganisationen fest, der am Freitagabend auf der Eisbahn ausgespielt wurde.

Erstmals gab es beim Dülmener Winter einen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Der ging am Wochenende zu Ende - und die Bilanz der Händler reicht von okay über mittelprächtig bis durchwachsen. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Montag.

Raphael Schwaag und Sara Mühlenbäumer (beide Jugend 70 Merfeld) heißen die aktuellen Stadtmeister im Tischtennis. Beide setzten sich in ihren Klassen im Rahmen der dreitägigen Titelkämpfe durch. Schwaag musste aber hart kämpfen.

Adventskalender Bürgerstiftung:

1860: 1 Gutschein An‘ Koppel Steen 2175: 1 Gutschein Bontrup’s Hofladen 4406: 2 Gutscheine Cinema Dülmen 4573: 1 Gutschein Dr. Graute’s Wildpferd-Apotheke 777: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio 4961: 1 Messer „Spartan“ Jagd & Outdoor Hölscher 2321: 1 Gutschein Merfelder Hof 5131:1 x Personal Training Mrs. Sporty Club Dülmen 3146: 1 Gutschein Raiffeisen Steverland eG 870: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden 2280: 1 Gutschein Schröers Privatrösterei 5275: 1 Gutschein Restaurant Villa am See 2994: 1 Gutschein Laden Karthaus

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Wetter:

Heute fällt anfangs zeit- sowie gebietsweise Regen. Am Nachmittag mehr trockene Abschnitte, dazu 7 bis 9 Grad. Der südliche Wind weht mäßig mit starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Ab heute ist die Ampel an der Nordlandwehr, Höhe düb, wegen Wartungsarbeiten für vermutlich zwei Tage außer Betrieb.