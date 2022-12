Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Am Wochenende hinterließen Vandalen in der Innenstadt ihre Spuren der Verwüstung, besinnlicher ging es dagegen bei den Visbecker Lichtern zu. Der Wahl-Dülmener Künstler Ludger Hinse zieht Bilanz nach einem schaffensreichen Jahr.

Das müssen Sie wissen:

Gleich mehrere Fälle von Vandalismus meldet die Polizei am Wochenende in Dülmen. So wurden in der Nacht zum Samstag durch unbekannte Täter an verschiedenen Gebäuden im Stadtbereich Fensterscheiben durch Steinwürfe beschädigt. Bislang sind hier der Polizei fünf Taten bekannt. In der Nacht zum Sonntag wurden zwei weitere Fälle bekannt.

Weit über die Grenzen Dülmens hinaus beliebt sind die Visbecker Lichter. Am Wochenende lockte der besondere Weihnachtsmarkt wieder mit seinen Angeboten und auch der Weihnachtsmann kam im Huskyschlitten vorbei.

Der Wahl-Dülmener Ludger Hinse hat in den vergangenen Monaten das Dülmener Kulturleben erkundet und ist immer wieder begeistert vom hiesigen Engagement der Kulturschaffenden. Gleichzeitig hatte er in diesem Jahr zahlreiche hochkarätige Ausstellungen. Es war ein „Hammerjahr“, sagt er - durchaus selbstkritisch.

Die TSG Dülmen hat die kleine Negativserie in der Landesliga beendet. Mit einem 4:2-Erfolg beim BSV Roxel konnten die Blau-Gelben ein herausragendes Jahr mit einem Sieg beenden. Auch die TSG-Reserve geht mit einem Sieg in die Pause.

Sportergebnisse:

Landesliga: BSV Roxel - TSG Dülmen 2:4

Kreisliga A: TSG Dülmen II - SuS Olfen 2:0, GW Hausdülmen - Brukteria Rorup 2:1, Adler Buldern - Turo Darfeld 0:2

Kreisliga B: Adler Buldern II - BW Lavesum 2:2

Kreisliga C: Vorwärts Hiddingsel - Eintracht Coesfeld III 2:1

Adventskalender Bürgerstiftung:

3112: 1 Gutschein An‘ Koppel Steen 4919: 1 Gutschein Bioladen Urban 4845: 1 Insektenhotel + 1 Nistkasten 4280: 2 Gutscheine Cinema Dülmen 512: 1 Gutschein Dr. Graute’s Tiber-Apotheke 3801: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio 447: 1 Rundflug LVM Servicebüros in Dülmen 2102: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller 2577: 1 Gutschein Pizzeria bei Mem 1981: 1 Gutschein Raiffeisen Steverland eG 1777: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden 4923: 1 Gutschein Restaurant Villa am See 2467: 1 Gutschein Wein Roth

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr: Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Wetter:

Weiterhin viel Hochnebel, der bis in die Nachmittagsstunden anhält. Im Übrigen trocken, Tageshöchstwerte bei 1 Grad, dazu schwacher Wind.

Verkehr:

Sperrungen in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.