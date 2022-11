Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Die Gedenkveranstaltung des Landes zum Volkstrauertag in Dülmen hat die Gäste berührt, die Karthäuser freuten sich über eine problemlose Sitzung und der Dülmener Elterntreff lädt in diesem Jahr noch dreimal ein.

Das müssen Sie wissen:

Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal an der Hermann-Leeser-Schule begann die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes zum Volkstrauertag. Bei einem Empfang im einsA trugen sich Josefine Paul, Thomas Kutschaty und Rainer Schmeltzer ins Goldene Buch der Stadt ein. Die anschließende Gedenkstunde in der Kirche St. Viktor verfolgten zahlreiche Ehrengäste und Eltern.

Große Probleme standen nicht auf der Tagesordnung der Karthäuser. Außer der Neuwahl eines Kassenprüfers standen auch weiter keine Wahlen an. Für den fehlenden dritten Fahnenoffizier hatte sich im Vorfeld niemand gefunden. Während der Sitzung meldete sich spontan Daniel Gerding für den Posten. Problem gelöst.

Ein Mal hat er schon stattgefunden, der Dülmener Elterntreff in der gelben Gruppe im Familienzentrum St.-Anna-Kita. Weitere Termine sind am im November und Dezember jeweils 15 bis 16.30 Uhr. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist möglich, vorausgesetzt das Angebot trifft bei den Eltern auf ausreichend Interesse.

Der Sprung an die Tabellenspitze der Landesliga will der TSG Dülmen einfach nicht gelingen. Im Spitzenspiel gegen die SG Bockum-Hövel gab es eine 1:2-Heimniederlage, wodurch sich die Gäste auf vier Punkte von den Verfolgern absetzen.

Sportergebnisse

Landesliga:

TSG Dülmen - SG Bockum-Hövel 1:2

Bezirksliga:

SV Heek - Sportfreunde Merfeld 1:2

Kreisliga A:

Adler Buldern - Arminia Appelhülsen 2:1 TSG Dülmen II - Fortuna Seppenrade 3:7 SuS Olfen - DJK Rödder 7:2 SW Holtwick - DJK Rödder 5:2 GW Hausdülmen - Borussia Darup 1:2 Vorwärts Lette - Brukteria Rorup 2:2

Kreisliga B:

Adler Buldern II - SG Coesfeld II 0:6 SW Holtwick II - DJK Dülmen II 0:2 SW Beerlage - SF Merfeld II 3:7

Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - TSG Dülmen IV 2:1

Wetter:

Weiterhin sonnig und trocken. Mit Höchstwerten von 12 bis 14 Grad bleibt es weiterhin zu mild für die Jahreszeit. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Hauptstraße in Rorup.

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.