Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Einen rappelvollen Parkplatz gab es am Wochenende am Hof Visbeck, die Figurentheatertage gingen Samstag mit dem Stück „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ zu ende und im Kolpinghaus stellte der Rassegeflügelverein seine Tiere aus: Das müssen Sie heute wissen.

Am Wochenende fand das erste Visbecker Schlittenhunderennen statt.

Einen rappelvollen Parkplatz gab es am Wochenende am Hof Visbeck. Das erste Visbecker Schlittenhunderennen lockte viele Schaulustige. Vor dem Rennstart wurde es für die Besucher besonders laut. Das hatte einen bestimmten Grund.

Mit der Inszenierung der Erzählung „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ durch die Bühne Cipolla endeten am Samstagabend die Figurentheatertage. Am Freitag trat das Theater des Lachens mit dem Stück „Republik der Träume“ auf. Den Bericht zu den beiden Stücken sowie ein Fazit vom Verein ProFi e.v., lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Im Kolpinghaus gab es am Wochenende eine Rassegeflügelschau zu sehen. Auch das jüngste Mitglied des Vereins erhielt dabei einen Züchterpreis. Und für die Pokale hat er einen ganz besonderen Platz in seinem Zimmer.

Die SPD-Fraktion fordert, dass „die Verwaltung bzw. der Bürgermeister als Leiter der Verwaltung eine Prioritätenliste vorlegt mit defizitsenkenden Vorschlägen zu den jeweiligen Unterbudgets.“ Ziel soll, so die SPD, sein, das Gesamtdefizit des Haushaltsentwurfs 2023 deutlich zu minimieren.

Ein unterhaltsames Lokalderby boten die DJK Dülmen und die DJK Rödder. Mit dem besseren Ende für die DJK Dülmen. In der Landesliga kassierte die TSG Dülmen in Herbern spät den Ausgleich und verpasste den Sprung an die Tabellenführung.

Sportergebnisse:

Landesliga:

SV Herbern - TSG Dülmen 2:2

Bezirksliga:

SF Merfeld - RSV Borken 1:2

Kreisliga A:

Adler Buldern - GW Hausdülmen 1:1

DJK Dülmen - DJK Rödder 3:2

Turo Darfeld - TSG Dülmen II 1:2

SW Holtwick - Brukteria Rorup 3:1

Kreisliga B:

DJK Dülmen II - SW Beerlage 1:0.

SF Merfeld II - Union Lüdinghausen II 0:6.

Adler Buldern II - Eintracht Coesfeld II 1:5.

Kreisliga C:

SV Gescher V - Vorwärts Hiddingsel 0:3.

Wetter:

Am Montag ist der Himmel meist bewölkt. Es kann zu Regen oder einzelnen Schauern kommen. Bei bis zu 15 Grad weht der Südwestwind dazu mäßig bis stark.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.