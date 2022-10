Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen: Mit der Zukunft ihrer Stadt beschäftigen sich die Spaziergänger und Teilnehmer an der Online-Befragung. Neu verlegt wurden drei Stolpersteine im Gedenken an die Familie Pins und gleich zweimal schlugen Einbrecher am Westhagen zu.

Das müssen Sie heute wissen

Der Markt in der Innenstadt findet bereits am heutigen Montag, 31. Oktober, statt. Grund für die Verlegung ist Allerheiligen.

30 Teilnehmer informierten sich am Samstag beim Spaziergang über die mögliche zukünftige Entwicklung ihrer Stadt. Stadtbaurat Markus Mönter und Stadtplaner erläuterten die Ziele des integrierten Innenstadtkonzeptes.

Mit einem 2:0-Heimsieg (beide Tore Alexander Kock) gegen SuS Neuenkirchen sind die Landesliga-Kicker der TSG Dülmen auf Rang zwei gesprungen. In der A-Liga feierte DJK Rödder einen wichtigen Derby-Sieg gegen Brukteria Rorup.

Mit ruhiger Musik begann am Freitagabend in der St. Viktor-Kirche ein Lichtbildvortrag und Erinnerungen an die Verlegung der Stolpersteine für Louis, Jenny und Johanna Pins. Wegen der Baumaßnahmen am EinsA mussten die drei Steine 2005 wieder herausgenommen werden und wurden im Stadtarchiv gelagert.

Sportergebnisse

TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 2:0; SpVgg. Vreden II - SF Merfeld 3:0; DJK Rödder - Br. Rorup 4:1; TSG Dülmen - Bor. Darup 3:0; GW Nottuln II - GW Hausdülmen 5:1; VfL Billerbeck - Adler Buldern 2:0; U. Lüdinghausen - DJK Dülmen 5:1; VfL Billerbeck II - Adler Buldern II 1:0; SG Coesfeld 06 II - SF Merfeld II 5:0; U. Lüdinghausen II - DJK Dülmen II 1:3; V. Hiddingsel - Br. Rorup 1:0

Termine

16.30 bis 20.30 Uhr, Blutspende-Termin des DRK in der Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld, Personalausweis und Maske mitbringen

Wetter

Nach Nebelauflösung setzt sich heute die Sonne durch und es bleibt trocken. Temperaturen bei 13 bis 18 Grad dazu weht Wind aus Süd oder Südost.

Verkehr

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der L 580, die Polizei auf dem Gemeindeweg 555 in Börnste. A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg. Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.